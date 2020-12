L’acquisition de Fitbit de 2,1 milliards de dollars par Google obtient l’approbation conditionnelle de la Commission européenne de la concurrence

TechSamvad18 déc.2020 14:32:25 IST

L’acquisition de 2,1 milliards de dollars par Google de la société de technologie portable Fitbit a obtenu l’approbation conditionnelle de la Commission européenne, a déclaré la Commission de la concurrence dans un communiqué de presse le 17 décembre 2020. Il fait suite à l’enquête de la Commission sur la promesse de la société de ne pas utiliser les données de santé des utilisateurs de Fitbit pour des publicités ciblées. Dans les conditions de la Commission, le géant de la recherche ne peut pas utiliser les données des utilisateurs de Fitbit de l’UE à des fins publicitaires, il doit maintenir une séparation technique entre les données Fitbit et Google et s’assurer que les utilisateurs de l’UE ont un choix clair quant à l’utilisation des données de santé pour d’autres services Google .

En approuvant l’accord, Google a maintenant accepté un certain nombre de concessions pour apaiser les inquiétudes de l’UE. Parmi les concessions, Google a accepté de ne pas utiliser les données Fitbit, y compris les données GPS et de santé, recueillies auprès de tout utilisateur de l’Espace économique européen (EEE) à des fins de publicité ciblée.

La vice-présidente exécutive Margrethe Vestager, en charge de la politique de concurrence, a déclaré: «Nous pouvons approuver le projet d’acquisition de Fitbit par Google car les engagements garantiront que le marché des appareils portables et l’espace naissant de la santé numérique resteront ouverts et compétitifs. Les engagements détermineront comment Google peut utiliser les données collectées à des fins publicitaires, comment l’interopérabilité entre les appareils portables concurrents et Android sera protégée et comment les utilisateurs peuvent continuer à partager des données sur la santé et la forme physique, s’ils le souhaitent. «

