L’Acolyte Showrunner explique comment la menace fantôme influence la série

Leslye Headland partage un peu plus sur son prochain Guerres des étoiles spectacle, L’Acolyte. La série a été annoncée l’année dernière et se déroulera à l’époque de la Haute République, environ 200 ans avant les événements de la trilogie précédente. Il s’avère que la première entrée de George Lucas dans cette trilogie, La menace fantôme, influencera le prochain spectacle, qui est actuellement en préparation pour Disney+.

Le showrunner derrière Netflix Poupée russe est sur le point de devenir la première femme queer derrière un Guerres des étoiles spectacle ou film. Dans une interview en l’honneur du mois de la fierté, Leslye Headland a discuté L’Acolyte. Bien qu’elle ne puisse pas divulguer grand-chose à titre de détails, elle a expliqué que Star Wars: The Phantom Menace de 1999 est arrivé à un moment important de sa vie. Voici ce qu’elle avait à dire à ce sujet.

« Ce que je peux dire, c’est que la raison pour laquelle cela m’a plu personnellement, c’est que j’avais 18 ans quand ‘Phantom Menace’ est sorti et j’étais un très, très grand Guerres des étoiles ventilateur. Je reste un grand fan de ‘Star Wars’, mais à ce moment-là, juste après les rééditions et le fait que j’étais au lycée, tout a en quelque sorte coïncidé à un moment où je découvrais qui j’étais sexuellement, Je découvrais qui j’étais artistiquement, je réalisais en quelque sorte ce que je voulais faire de ma vie. Et puis ce grand, énorme événement cinématographique, événement culturel s’est produit qui était La menace fantôme. »

Bien que Lucasfilm n’ait pas dit grand-chose, la série est décrite comme un thriller mystérieux qui « emmènera le public dans une galaxie de secrets obscurs et de pouvoirs émergents du côté obscur dans les derniers jours de l’ère de la Haute République ». Parlant plus loin, Leslye Headland a plongé plus profondément, expliquant comment elle était intriguée par la notion de Jedi dans l’épisode I, et comment cela influencera la série.

« Je sais qu’il y a eu des réactions différentes. Et certainement, il y avait beaucoup de gens qui avaient grandi avec la trilogie originale qui en étaient déçus. Mais j’étais en fait très intrigué par la raison pour laquelle George Lucas nous avait lancés à ce moment-là. Je me suis un peu demandé, mais que s’est-il passé pour y arriver ? C’est un peu là où mon Guerres des étoiles le cerveau du fan s’est dit : « Comment sommes-nous arrivés ici ? » Et pourquoi les Jedi sont-ils comme ça ? Quand ils sont au pouvoir, pourquoi agissent-ils de cette façon et comment se fait-il qu’ils n’aient pas la réaction que vous pourriez penser qu’ils auraient à la présence d’Anakin et ce que Qui-Gon Jinn dit à propos de la passion qu’il ressent à l’idée de l’entraîner et l’amener au bercail. C’est comme si même la découverte de Dark Maul est en quelque sorte rencontrée avec ce genre de sentiment « Hm, intéressant ». Alors je pense juste que pour moi, mon cerveau a toujours bourdonné autour de cette zone et je me suis demandé ce qui se passait ici, ou ce qui se passait ici. »

La Haute République a reçu une grande impulsion de Lucasfilm au cours de la dernière année. L’ère a débuté avec une initiative de publication massive en plusieurs phases. Certains des titres de la deuxième vague sont récemment arrivés sur les tablettes. Mais L’Acolyte sera le premier projet d’action en direct à toucher à l’époque, ce qui la rend particulièrement importante. Beaucoup de choses sont restées mystérieuses à propos de la série. Bien qu’il ait été récemment révélé que certains des écrivains n’ont jamais vu Guerres des étoiles, pour ajouter une nouvelle perspective.

Grâce au succès de The Mandalorian, plusieurs nouveaux spectacles Star Wars en direct sont en préparation pour Disney +. Le livre de Boba Fett est le premier, qui devrait arriver en décembre. Andor, Obi-Wan Kenobi, Ahsoka et Lando, entre autres projets, sont également en cours. L’Acolyte n’a pas encore de date de sortie fixée. Cette nouvelle nous parvient via The Wrap.

