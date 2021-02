L’ACLU déclare «  les mythes transgenres DÉBONCÉS  », affirme que les filles trans n’ont aucun «  avantage injuste  » dans le sport féminin

L’Union américaine des libertés civiles, qui a été AWOL de la lutte pour la liberté d’expression sur les médias sociaux, s’est apparemment occupée à étudier la science, constatant que les hommes biologiques n’ont pas d’avantages physiques sur les femmes.

L’ACLU a publié mercredi une série de messages Twitter, reprenant diverses croyances sur les athlètes transgenres qu’elle appelait «Mythes». Le groupe a déclaré que ces croyances, telles que les filles transgenres ayant des avantages physiologiques par rapport aux filles biologiques, ont été « Démystifié. »

« Les athlètes trans ont des capacités athlétiques différentes, tout comme les athlètes cisgenres, » l’ACLU a tweeté. «Dans de nombreux États, les mêmes filles cis qui ont affirmé que les athlètes trans ont un avantage injuste ont toujours obtenu des performances aussi bonnes, voire meilleures, que les concurrents transgenres.»

Les messages, qui font partie de la campagne de l’ACLU pour lutter contre la prolifération des lois étatiques interdisant la participation aux sports des filles par des hommes biologiques, comprenaient également la démystification de la notion selon laquelle les garçons et les filles ont des caractéristiques biologiques différentes. « Il n’y a pas de gammes d’hormones, de parties du corps ou de chromosomes prédéfinis que possèdent toutes les personnes d’un sexe ou d’un genre particulier » dit le groupe.

L’ACLU a fait valoir que l’exclusion des femmes transgenres des sports féminins nuit aux athlètes féminines en les soumettant potentiellement à «Police de genre» et leur voler «Des environnements bienveillants où les coéquipiers sont soutenus les uns par les autres et par les entraîneurs.» Le groupe a créé et attaqué un mythe de l’homme de paille qui «Les étudiants trans ont besoin d’équipes distinctes», ignorant apparemment le fait que tous les élèves peuvent participer à des sports en fonction de leur sexe biologique.

L’éditeur de Uncommon Ground, Dan Fisher, a déclaré que l’ACLU avait utilisé une série de « Mensonges, mauvaises directions et phrases intelligentes mais vides » pour démystifier soi-disant des faits de base, tels que les différences physiques entre les hommes et les femmes.

Vous parlez de filles trans mais de femmes «cis». Êtes-vous peut-être un peu mal à l’aise d’être vu plaider pour que les écolières perdent leur place dans les équipes sportives, sur les podiums et les bourses? Bande de filles et de femmes qui détestent les lâches qui refusent la science. – Jenny Dee (@JennyAnnDee) 3 février 2021

Les utilisateurs de Twitter ont qualifié les arguments du groupe d’absurdes et de malhonnêtes. «Une organisation de défense des droits de l’homme qui prône la tricherie est un spectacle à voir» un commentateur a dit. La directrice du festival, Jenny Dee, a qualifié l’ACLU de «Bande de lâches qui détestent les filles et les femmes et qui refusent la science.»

Les filles doivent simplement faire pousser une paire de balles. ÉGALITÉ⁉️ pic.twitter.com/YNhKkTXIbh – 𝓢𝓪𝓶 𝓢𝓮𝓷𝓮𝓿 🇺🇸 Conseiller à la sécurité nationale (@SamSenev) 3 février 2021

Certains observateurs ont souligné les avantages physiques évidents des hommes – «Il y a 300 lycéens qui courent actuellement 400 mètres plus vite que le détenteur du record olympique féminin» – tandis que d’autres ont fait valoir que si les affirmations de l’ACLU étaient vraies, il y aurait des exemples de garçons transgenres excellant dans les sports masculins.

La campagne Twitter de l’ACLU a eu lieu le même jour que les sénateurs républicains ont convoqué le candidat du président Joe Biden au poste de secrétaire à l’éducation, Miguel Cardona. Le sénateur Rand Paul (R-Kentucky) a interrogé Cardona sur son soutien pour permettre aux hommes biologiques de rivaliser avec les femmes dans les sports féminins. Le candidat a confirmé qu’il pensait que les écoles étaient légalement responsables d’offrir aux élèves, y compris aux enfants transgenres, la possibilité de participer à des activités telles que le sport.

«Ce genre de chose va conduire, vraiment juste la grande majorité des États-Unis, à se demander qui sont ces gens qui pensent que ça va?» Paul a dit à Cardona. «De quelle planète êtes-vous pour penser que c’est normal que les garçons rivalisent avec les filles dans une compétition de piste et que d’une manière ou d’une autre, ce serait juste?»

