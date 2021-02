Lâchez les barrières et partez après avoir été heureux

Qu’est-ce que surmonter? Qu’est-ce qu’il faut surmonter ou surmonter? Surmonter peut avoir plusieurs significations pour chaque être humain, mais en général, surmonter représente un obstacle à surmonter, surmontant les obstacles même avec des difficultés. Vaincre, aussi, est une dérivation latine du mot superatione, dont le synonyme représente l’acte ou l’effet de surmonter.

Surmonter est avant tout le désir de surmonter continuellement les défis de la vie; c’est le pouvoir de savoir à quel point vous êtes fort; recommencez chaque jour et chaque fois que nécessaire, voyez tout autour de vous avec plus d’optimisme.

«À certains moments, les plus grands défis à surmonter sont contenus dans la similitude qui est en nous.

Certaines religions affirment que la souffrance fait partie de l’existence humaine. L’opposition est nécessaire pour que la croissance existe. Mais est-ce vrai? Nous pouvons faire face à d’innombrables difficultés parce que chaque aube est le présage de luttes et de batailles, où nous cherchons toujours la victoire, et le jour peut avoir le goût que vous y mettez, car en nous coexistent vanité et égoïsme, dont les sentiments peuvent entraîner de grandes pertes. âme.

Cependant, lutter désespérément pour atteindre certains objectifs ne signifie pas que vous les atteindrez simplement parce que vous travaillez dur. Souvent, la personne nage, meurt et meurt sur la plage parce qu’elle se laisse consommer par le travail sans direction, perd des nuits de sommeil ou décline les week-ends avec sa famille en raison de la nécessité d’obtenir des ressources pour mener une vie appelée dignité.

D’un autre côté, ce que nous voyons le plus à la télévision et dans les médias express sur le dépassement consiste en des situations désespérées où des personnes handicapées ou ayant un passé extrêmement douloureux ont réussi à changer les choses. Puis, émus, ils se présentent en disant: «J’ai mangé le pain que le diable a pétri, et aujourd’hui je suis ce que je suis, à cause de cette (souffrance)». Face à tant de faits négatifs qui se produisent à chaque instant, nous pensons que tout ira mal et, à cause de cela, nous avons commencé à maudire notre chance.

Il ne sert à rien de se plaindre, il faut regarder au-delà de la montagne, sentir ce qui existe de l’autre côté, en se rappelant que c’est ce qui fait de nous des guerriers et forts. Il convient de mentionner qu’à certains moments, les plus grands défis à surmonter sont contenus dans la similitude qui est en nous. Contrairement au point de vue de nombreuses personnes, le dépassement n’est pas seulement inséré dans des faits désagréables et dramatiques, où quelqu’un est devenu paralysé, a perdu un membre ou toute sa famille dans une catastrophe d’avion.

Vaincre, aussi, s’inscrit dans ceux qui sont allés à la recherche de leur bonheur, de leur joie, de leur carrière. Pour cela, il a chauffé de nombreuses chaires d’écoles et de collèges pour avoir les connaissances et l’expertise qui font aujourd’hui de lui le titulaire du titre qu’il possède. De même, nous connaissons des gens intelligents, capables et travailleurs, qui luttent pour survivre.

Ce n’est donc pas seulement une honte qui guide le dépassement. Au contraire. Si nous voulons surmonter quelque chose, nous devons toujours évoluer vers des attitudes positives, partager des câlins, des regards, des plaisirs, des moments de bonheur et de sourires. Peut-être avons-nous encore besoin de transpirer la chemise pendant de nombreuses années, avant d’atteindre la position que nous voulons … Il suffit de regarder autour de vous et d’observer les personnes qui réussissent, reconnues et appréciées pour leur travail. Ce sont des gens qui ont étudié dur et abdiqué les loisirs pendant plusieurs années avant de devenir ce qu’ils sont. Des personnes qui ont surmonté des épreuves que vous ne pourrez peut-être pas endurer. Reconnaître cela est la première étape pour que vous gagniez aussi.

Un modèle de caractère que vous trouverez chez ces personnes est un amour profond pour ce qu’ils font et le fait qu’ils n’abandonnent jamais. Le gagnant n’abandonne jamais d’être heureux. Pour atteindre ce niveau d’engagement, il n’y a qu’un seul moyen: découvrir votre vraie vocation et vous concentrer, avec toute votre énergie, sur une cible devant vous, quelle que soit la montagne entre la cible et vous. Dès lors, la douleur, la résignation, la critique et la perte importent peu.

Alors construisez votre propre route et soyez plus heureux. Dépassez-vous chaque jour avec les ressources dont vous disposez maintenant. Soyez heureux à votre manière, à votre manière et à votre rythme. Chacun déterminera sa vitesse, mais emportera dans sa poche le passeport de la vie pour être une personne heureuse. Ne perdez jamais courage, courage et esprit guerrier pour pouvoir vous dépasser tous les jours. Et étudiez tous les jours. Cela fait, vous serez toujours gagnant.