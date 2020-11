L’achat d’une Xbox Series X | S restera difficile pendant plusieurs mois

Microsoft lui-même s’attend à ce que la pénurie de consoles se poursuive jusqu’en 2021

Jamais une nouvelle génération de consoles n’a suscité autant d’enthousiasme parmi la communauté des joueurs. En fait, ce n’est pas un mystère que pouvoir réserver les consoles est devenu une véritable odyssée pour la Xbox Series X | S et la PS5. Heureusement, dans le cas de la PS5, nous savons que très prochainement, les réservations seront rouvertes dans Amazon Espagne, mais bien que la Xbox Series X | S soit déjà en vente, il est encore très difficile de s’en procurer.

Il est logique que de nombreux amateurs du monde du jeu vidéo cherchent jour après jour si la console de Microsoft Il est déjà disponible dans votre magasin de confiance, mais la vérité est qu’il est très peu probable que vous le voyiez pour pouvoir l’acheter. Et malheureusement, Il semble que cela continuera à être compliqué jusqu’en 2021 …

Xbox Series X | S Faible stock jusqu’en avril 2021

Ils ont été les compagnons de Chroniques du jeu vidéo ceux qui ont recueilli des déclarations assez importantes sur le sujet faites par le même CFO Xbox, Tim Stuart: « Je pense que nous continuerons à voir des pénuries de Xbox Series X | S à l’approche du premier trimestre 2021. » assure.

« Ce sera quand nous arriverons au deuxième trimestre de 2021 [es decir, abril del año que viene] maintenir toute notre chaîne d’approvisionnement à plein régime pendant les mois précédant l’été. Et c’est là que j’espère que le profil de l’offre correspond au profil de la demande. «

La spéculation est à l’ordre du jour

Comme cela arrive souvent avec toutes sortes de produits qui coûtent cher pour se les procurer, les spéculateurs en ont profité pour mettre la main sur plus d’une console lors de l’ouverture des réservations et il n’a pas fallu longtemps pour voir Des prix totalement absurdes dans les friperies comme Ebay. Heureusement, c’est un produit qui répondra tôt ou tard à la demande, c’est donc une question de patience. Nous continuerons à vous tenir informés sur le stock de Xbox Series X | S et PS5.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂