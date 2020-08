L’achat de meubles en quarantaine nécessite des soins

La quarantaine a encouragé les gens à changer la décoration de la maison. Ceux qui ne se contentaient pas de déplacer des meubles ou de rénover des meubles anciens, ont opté pour les achats en ligne pour revitaliser l’espace. Si d’une part l’achat en ligne vous facilite la vie, vous devez faire attention à ce que l’achat ne devienne pas un cauchemar. «Ce sont de petits détails qu’il faut proposer pour comprendre», résume l’architecte Paula Carvalho.

Selon le magasin de meubles et de décoration MadeiraMadeira, les meubles de bureau et de chambre ont augmenté d’environ 200% depuis mars. La croissance du volume des ventes d’un mois à l’autre sur la plate-forme était d’environ 61% au cours de la même période. Tok & Stok a enregistré une croissance de 68% au premier semestre 2020 de son e-commerce, par rapport à la même période en 2019.

“Si l’on compare uniquement le 2ème trimestre 2020 (avril-juin), la croissance a été de 110% par rapport à la même période de l’année précédente”, a informé le conseil de la marque. Selon l’entreprise, les meubles les plus recherchés étaient les accessoires de cuisine et les accessoires de table.

Isabella Martim, 25 ans, a déménagé à São Paulo début juillet et a organisé des commandes pour que tous arrivent dans les prochains jours. «Je peux déjà prendre mon poste dans la logistique après ça», plaisante-t-elle, qui achète des armoires aux tapis et oreillers.

Avant de finaliser l’achat, cependant, il est essentiel de veiller à ce que le produit choisi remplisse sa fonction première.

Dans le cas d’un fauteuil, par exemple, il convient de noter, en plus du prix et du design, s’il est vraiment confortable. «Je ne risquerais pas d’acheter un lit, des chaises et un canapé pendant la pandémie. Vous courez le risque de recevoir quelque chose qui n’est pas aussi confortable que vous l’imaginiez », dit-elle.

Découvrez quelques conseils pour réussir votre achat en ligne:

Mesurez tout

C’est le conseil le plus important. Il ne sert à rien d’acheter quelque chose qui ne rentre pas dans la maison. Mesurez donc, au moins deux fois, l’endroit qui accueillera les meubles et vérifiez les mesures des meubles sur le site. Pensez également à mesurer les espaces entre les autres meubles. Par exemple, si vous allez acheter un canapé rétractable, assurez-vous que l’espace pour la pièce est complètement ouvert, afin qu’il ne touche pas la table basse. Une astuce pour ceux qui vont faire un changement plus profond est de marquer avec du ruban adhésif, sur le sol, l’espace qu’occuperont les nouveaux meubles. N’oubliez pas d’évaluer également si les meubles passeront entre les portes, les escaliers, etc. au moment de la livraison.

Chercher

Vérifiez la crédibilité du magasin. «Il faut vérifier si le site est vraiment un site adapté, voir s’il livre à temps, chercher des références d’autres personnes qui ont cherché sur le même site…», enseigne Paula. Selon elle, la recherche de plaintes du magasin est également très importante. Des sites tels que Procon-SP (Fondation pour la protection et la défense des consommateurs de São Paulo), Reclame Aqui et les réseaux sociaux du magasin sont d’excellentes sources de recherche.

Restez à l’écoute de la garantie

Souvent, l’objet quitte le magasin en parfait état, mais pendant le transport, il peut subir des dommages. Faites attention à la période de garantie, afin de ne pas perdre la pièce. «Ce que je vous conseille de faire, c’est de ne plus recevoir. Si vous prévoyez d’être à la maison le jour où la pièce arrivera, ouvrez-la et voyez si tout va bien. Sinon, ne recevez pas. Le mal de tête peut être plus grave », suggère Paula.

Une autre raison d’échange se produit lorsque les couleurs qui apparaissent à l’écran ne sont pas fidèles à la réalité. «Si vous ne connaissez pas le magasin, il peut y avoir une différence entre le produit commandé et celui expédié», dit-elle.

Calculer la valeur absolue de la pièce

Dans certains magasins, le fret peut être plus élevé que le mobilier acheté, en plus d’autres frais supplémentaires. Si vous n’avez pas à l’esprit un objet d’un magasin spécifique, recherchez des alternatives. Lors de la recherche sur Internet, l’idéal est de mettre autant de détails que possible, il est donc important que vous ayez déjà choisi le format, la couleur et le matériau. Restez à l’écoute et recherchez le meilleur prix.

Planifiez l’assemblage

Certains magasins proposent l’assemblage à la livraison, d’autres n’offrent pas le service, et il y a aussi la possibilité d’assembler la pièce vous-même, en payant un prix inférieur. Isabella, après avoir reçu tous les produits, a embauché un «loueur» pour assembler les meubles. «Il est rentré à la maison et a tout installé en un après-midi. C’était très calme », dit-elle. Pour ceux qui ont déjà de l’expérience, suivez le manuel d’instructions pour assembler – avoir des outils tels qu’un tournevis, un marteau et des pinces à la maison est essentiel. Des vidéos de didacticiel sur Internet peuvent également vous aider.

Faites attention à la décoration

Vous connaissez ce canapé bleu qui est magnifique dans l’environnement rose de la photo de Pinterest? Ce n’est peut-être pas la même chose dans votre pièce, où les couleurs et les matériaux sont différents. Par conséquent, Paula recommande de demander l’aide d’un professionnel. «C’est payant de payer pour des conseils et d’avoir quelque chose de plus affirmé, que d’essayer de le faire seul, de faire des erreurs, de payer pour cela et de devoir le refaire. Il est beaucoup plus facile de s’attaquer directement au problème. »

Isabella, diplômée en architecture, a décidé d’utiliser ses connaissances pour créer l’environnement. «J’ai réalisé le projet en 3D sur mon ordinateur et tout allait parfaitement», dit-elle, qui, vivant dans une propriété louée, n’a pas acheté de mobilier prévu. «J’ai dû faire beaucoup de recherches au préalable pour obtenir de bons meubles avec les bonnes mesures.»

Désinfecter

En période de coronavirus, il y a peu de soins. Lorsque vous recevez un prestataire à domicile, assurez-vous qu’il porte un masque et, si possible, utilise le propé (sorte de sneaker de protection utilisé sur les chaussures). «Je demande toujours comment il va venir, s’il est habillé. Mais il est bon d’être déjà prêt à nettoyer les chaussures et les meubles », dit Paula.

S’il ne porte pas de masque, l’idéal est de ne pas le laisser entrer dans la résidence. «Demandez-lui de le laisser là-bas, et seulement après qu’il soit à trois mètres de distance, emportez les meubles», explique l’infectologue Renato Grinbaum. «N’oubliez pas que le fournisseur de services est une personne comme tout le monde. Nous devons suivre les mêmes règles que dans tout autre contact social. Distance sociale, masque et hygiène des mains », explique-t-il.

Attention également au nettoyage des meubles. «Généralement, le fabricant indique le matériau de conservation et parle déjà avec quels produits nettoyer. S’il est nettoyé avec un produit abrasif, la garantie peut être perdue », explique l’architecte Paula. Les tissus en cuir, par exemple, ne résistent pas à l’alcool. «Détergent et eau: c’est la meilleure chose à nettoyer», dit-il.