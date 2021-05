L’Acer Aspire Vero est un ordinateur portable qui prend au sérieux le plastique recyclé

L’Acer Aspire Vero est un ordinateur portable avec un autre type de mission – une mission environnementale. Bien sûr, il arbore certains des derniers matériels PC, mais ce qu’Acer veut vraiment que vous sachiez, c’est combien de plastique PCR (recyclé post-consommation) est utilisé, à l’intérieur et à l’extérieur.

Annoncé jeudi lors de l’événement virtuel next @ Acer, l’Aspire Vero n’a pas encore défini de prix ou de disponibilité. Chaque fois qu’il sera commercialisé, il offrira les caractéristiques suivantes, respectueuses de l’environnement:

Capuchons de clé en plastique PCR à 50%

Châssis en plastique PCR à 30%, sans peinture

Une boîte fabriquée à partir de pâte à papier recyclée de 80 à 85%

Un manchon en papier, au lieu de plastique, pour protéger l’adaptateur secteur

Une conception pour un démontage facile, avec des vis normalisées et facilement accessibles

Acer L’Acer Aspire Vero utilise 50% de plastique PCR dans ses capuchons de touches et 30% de plastique PCR dans le châssis.

Acer inverse également de manière ludique les symboles «R» et «E» sur le clavier pour rappeler aux utilisateurs ce qu’il appelle «les trois Re:» réduire, réutiliser, recycler.

Les autres spécifications de cet ordinateur portable incluent les processeurs Intel Core de 11e génération avec graphiques Iris Xe, jusqu’à 1 To de stockage SSD M.2, Wi-Fi 6 (Gig +) et un port USB-C, ainsi que deux USB-A et HDMI 2.0. L’écran Full HD (1 920 x 1 080) de 15,6 pouces a un rapport hauteur / largeur de 16: 9 et une luminosité maximale de 250 nits, un niveau tolérable pour l’informatique en intérieur.

La conception physique de l’Aspire Vero est évidemment affectée par la taille de son écran: les lunettes sont d’épaisseur moyenne et l’ordinateur portable est portable, mais pas léger. Il mesure 14,3 x 9,4 x 0,7 pouces et pèse une nuance de moins de quatre livres.

Vous pourriez appeler l’Aspire Vero le produit phare de l’initiative Earthion d’Acer, un effort continu pour intégrer la durabilité environnementale dans tous les aspects de ses opérations. Acer a fourni quelques exemples d’Earthion en action: «En 2020, tous les cahiers d’Acer ont adopté du papier recyclé pour l’emballage, et ces conceptions respectueuses de l’environnement ont permis d’économiser 8 750 kg de pâte à papier et de réduire l’utilisation de 20 millions de sacs en plastique. Grâce aux activités de recyclage internes d’Acer, plus de 50 tonnes de batteries ont été recyclées et reconditionnées en de nouvelles. »

D’autres fournisseurs ont déployé des efforts publics pour contrer les aspects bien connus de la technologie, non respectueux de l’environnement, notamment le portefeuille de PC durables de HP et l’initiative Ocean Plastics de Dell. Ajoutez Acer à ces principaux fournisseurs qui ouvrent la voie.

Remarque: lorsque vous achetez quelque chose après avoir cliqué sur des liens dans nos articles, nous pouvons gagner une petite commission. Lisez notre politique de lien d’affiliation pour plus de détails.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂