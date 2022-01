L’accusation de mise en danger d’enfants de Jana Duggar réglée en dehors du tribunal

Jana Duggar, ancienne star de la série télé-réalité « 19 Kids and Counting », a réglé son accusation de mise en danger d’enfants en dehors du tribunal.

Duggar, 31 ans, a été inculpé dans l’Arkansas d’un délit de mise en danger du bien-être d’un enfant en septembre.

La violation alléguée s’est produite le 9 septembre et un procès devant un juge était prévu pour le 10 janvier.

Selon des documents mis à jour obtenus par 45secondes.fr auprès du tribunal de district d’Elm Springs, Duggar a plaidé coupable le 15 décembre et a été condamné à une amende de 880 €.

En décembre, la fille aînée de Duggar a abordé les accusations, déclarant qu’elle faisait du baby-sitting il y a quelques mois lorsqu’un des enfants s’est promené seul à l’extérieur.

« Un passant qui a vu l’enfant a appelé la police. Cela a abouti à une citation écrite, ainsi qu’à un suivi avec la protection de l’enfance qui a conclu qu’il s’agissait d’un accident et que l’enfant n’a pas été blessé », a-t-elle posté dans une histoire Instagram.

L’ancienne personnalité de TLC, qui est apparue à la fois dans « 19 Kids and Counting » et dans l’émission « Counting On », a terminé sa déclaration en disant qu’elle était reconnaissante envers les forces de l’ordre et « ceux qui protègent et servent notre communauté », et a déclaré qu’elle était jamais arrêté.

« En fin de compte, j’étais juste en colère contre moi-même que cela se soit produit, mais je suis tellement reconnaissant que tout se soit terminé en toute sécurité et c’est vraiment ce qui comptait le plus pour moi », a conclu Duggar.

Quelques heures avant que Duggar ne publie une déclaration via Instagram, sa sœur, Jessa Seewald, a partagé sa propre déclaration sur ses histoires Instagram pour soutenir et défendre sa sœur.

« Recevoir des messages sur les gros titres concernant Jana. En bout de ligne, c’était une erreur innocente. Elle faisait du baby-sitting et l’un des enfants s’est glissé par la porte sans se faire remarquer, mais cela s’est terminé sans encombre. Cela aurait pu arriver à n’importe qui », a déclaré Seewald, 29 ans. « Les médias font du sensationnel à cause d’autres circonstances familiales actuelles et cela me rend tellement folle. »

Le 9 décembre, le frère aîné des frères et sœurs, Josh Duggar, a été reconnu coupable d’un chef d’accusation de réception et de possession d’images d’abus sexuels sur des enfants. L’homme de 33 ans encourt jusqu’à 20 ans de prison et des amendes pouvant aller jusqu’à 250 000 € pour chaque chef d’accusation.

