L’accusation de meurtre au troisième degré de Derek Chauvin rétablie: pourquoi et ce que cela signifie

Le procès de Derek Chauvin dans la mort de George Floyd a commencé tranquillement avec la sélection du jury le mardi 9 mars dernier.

Il a maintenant été annoncé que non seulement l’ancien officier de police de Minneapolis fera face à des accusations de meurtre non intentionnel au deuxième degré et d’homicide involontaire coupable au deuxième degré, mais le juge de district du comté de Hennepin, Peter Cahill, a rétabli un chef de meurtre au troisième degré qu’il avait bloqué en octobre. , disant qu’il ne pensait pas que cela pouvait être appliqué dans ce cas.

Chauvin plaide non coupable des trois chefs d’accusation auxquels il fait maintenant face.

Pourquoi l’accusation de meurtre au troisième degré a-t-elle été rétablie et qu’est-ce que cela signifie?

Cahill avait rejeté l’accusation de meurtre au troisième degré lorsqu’elle a été lancée pour la première fois contre Chauvin dans les jours qui ont suivi la mort de Floyd le 25 mai 2020, affirmant que la loi du Minnesota « exige la preuve que la conduite de quelqu’un était` `éminemment dangereuse pour les autres », pas seulement pour Floyd. . «

Cependant, une décision dans l’affaire non liée contre le policier de Minneapolis Mohamed Noor, qui a été reconnu coupable de meurtre au troisième degré dans la fusillade mortelle de Justine Ruszczy alors qu’il répondait à un appel au 911, a créé un nouveau précédent.

Par la suite, un appel a été déposé par le procureur général du Minnesota, Keith Ellison. La requête a été accueillie et le juge Peter Cahill a reçu l’ordre de rétablir l’accusation précédemment acquittée.

Le tribunal de district (c’est-à-dire Cahill), « a commis une erreur en concluant qu’il n’était pas lié par les principes de droit énoncés dans Noor et en rejetant la requête de l’État visant à rétablir l’accusation de meurtre au troisième degré sur cette base », a écrit la cour d’appel. Juge Michelle Larkin au nom d’un panel de trois juges.

« Nous annulons donc l’ordonnance du tribunal de district et le renvoi pour que le tribunal de district reconsidère la motion de l’État visant à rétablir l’accusation de meurtre au troisième degré à la lumière de l’avis précédent de ce tribunal dans Noor. »

Cette troisième accusation contre Chauvin est largement considérée comme une petite victoire pour l’accusation, qui disposera désormais de plus de voies de condamnation.

C’est aussi un autre signal adressé au grand public et aux forces de l’ordre que le mouvement visant à tenir les policiers responsables des actes de brutalité et des abus de pouvoir ne sera plus toléré ni traité à la légère.

« L’accusation de meurtre au troisième degré, en plus de l’homicide involontaire coupable et du crime, reflète la gravité des allégations contre M. Chauvin », a déclaré Ellison, l’avocat chargé de l’affaire, dans un communiqué.

Le Minnesota est l’un des trois États américains à définir les meurtres au troisième degré dans sa loi. Les deux autres états sont la Floride et la Pennsylvanie.

Selon la loi du Minnesota, le meurtre au troisième degré, également connu sous le nom de meurtre au troisième degré, est défini comme une mort involontaire causée par un acte «éminemment dangereux pour les autres et manifestant un esprit dépravé, sans égard pour la vie humaine».

La loi exacte se lit comme suit:

<< a) Quiconque, sans intention de provoquer la mort d'une personne, cause la mort d'autrui en commettant un acte éminemment dangereux pour autrui et en manifestant un esprit dépravé, sans égard pour la vie humaine, est coupable de meurtre au troisième degré et peut être condamné à un emprisonnement maximal de 25 ans.

« b) Quiconque, sans intention de causer la mort, cause de façon immédiate la mort d’un être humain en vendant, donnant, troquant, livrant, échangeant, distribuant ou administrant illégalement, directement ou indirectement, une substance contrôlée classée à l’annexe I ou II, est coupable de meurtre au troisième degré et peut être condamné à un emprisonnement d’au plus 25 ans ou au paiement d’une amende d’au plus 40 000 dollars, ou les deux. «

Dans l’appel demandant le rétablissement de l’accusation, on a soutenu que Chauvin n’avait aucun égard pour la vie de Floyd lorsqu’il s’est agenouillé sur son cou pendant une période prolongée, alors même que Floyd avait explicitement déclaré qu’il ne pouvait pas respirer.

Sous cette accusation, Chauvin peut être condamné à jusqu’à 25 ans de prison.

Cette accusation s’ajoutera aux deux autres chefs d’accusation de meurtre non intentionnel et d’homicide involontaire coupable au deuxième degré qui entraînent respectivement jusqu’à 40 et 10 ans de prison.

Que se passe-t-il ensuite dans le procès de Chauvin?

La sélection du jury pour le procès est toujours en cours, avec seulement six des 14 jurés nécessaires actuellement finalisés.

Jusqu’à présent, cinq hommes et une femme ont été sélectionnés et le tribunal poursuivra son processus jusqu’à ce qu’un total de 12 jurés et deux suppléants aient été choisis.

Les déclarations liminaires dans l’affaire très médiatisée devraient avoir lieu au plus tôt le 29 mars. Les témoignages de la procédure se poursuivront ensuite pendant environ quatre semaines avant qu’un verdict ne soit rendu.

L’affaire sera suivie de près par des millions de personnes à travers les États-Unis et dans le monde, dont beaucoup ont également regardé la vidéo dévastatrice des derniers instants de George Floyd qui a capturé Chauvin agenouillé sur son cou alors qu’il mourait d’asphyxie.

La mort de Floyd a incité à des manifestations généralisées contre la brutalité policière et le racisme dans le cadre du mouvement Black Lives Matter.

Déjà, des changements positifs se produisent lentement dans tout le pays, alors que les communautés se demandent comment se débarrasser du fléau du racisme systémique.

Alice Kelly est une écrivaine vivant à Brooklyn, New York. Attrapez-la en train de couvrir tout ce qui concerne la justice sociale, les actualités et les divertissements.