L’accord sur le Brexit promet l’utilisation de logiciels modernes et cite Netscape Navigator 4.0 à titre d’exemple

Le monde a assisté il y a quelques jours Accord sur le Brexit entre l’Union européenne et le Royaume-Uni, un texte de centaines de pages qui jette les bases des relations entre l’Union et l’île britannique à partir de 2021. De ce texte, on peut donc s’attendre à de la modernité et des références aux nouvelles technologies … mais on y trouve Mentions de Netscape Communicator.

Oui, netscape Communicator, ce navigateur a été lancé en 1997 et est officiellement mort en 2008. Plus précisément, il est question de la version 4.0 et est considéré comme un ‘progiciel moderne’ à la page 921. On mentionne également Mozilla Mail, un ancien client de messagerie qui a été abandonné au profit de Thunderbird.

Un « copypaste » de textes anciens en période d’urgence

La découverte a été faite par le professeur William Buchanan, directeur du Centre for Distributed Computing and Security à l’Université d’Édimbourg Napier; et The Guardian l’a reflété:

Netscape Communicator est mentionné dans le document Brexit … On a presque l’impression d’avoir 40 ans … 1K RSA et SHA-1 … un jour, nous construirons un monde numérique digne du 21e siècle … pic.twitter.com/1cg6uX3clw – Pr B Buchanan OBE (@billatnapier) 26 décembre 2020

Juste au cas où vous oublieriez à quoi ressemblait Netscape Communicator 4.0 … pic.twitter.com/573xNdN3ZH – Prof B Buchanan OBE (@billatnapier) 26 décembre 2020

Plus grave peut-être que le texte recommande également l’utilisation des algorithmes de chiffrement RSA 1024 bits et de l’algorithme de hachage SHA-1, des systèmes qui, uniquement en raison de leur âge, représentent déjà un risque pour la sécurité. Il est pratiquement impossible que ce texte ait été écrit récemment, ce qui peut signifier que quelqu’un a copié et collé des fragments d’accords et / ou d’anciennes lois afin de gagner du temps compte tenu de l’urgence de l’accord.

« Un jour, nous bâtirons un monde numérique pour le 21e siècle« Buchanan soupire dans ses tweets. Peut-être que cette découverte motivera les décideurs à mettre à jour et à mettre à jour cet accord pour refléter les dernières techniques de logiciel et de sécurité. Bien sûr, nous recommanderons toujours que vous avez installé la dernière version de votre navigateur préféré être protégé contre les vulnérabilités.