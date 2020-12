L’accord sur le Brexit annule Erasmus pour un nouveau programme nommé d’après Alan Turing

Alan Turing était un homme gay, un scientifique et un héros de guerre. (Getty)

L’accord de dernière minute de Boris Johnson sur le Brexit a abandonné le programme d’échange Erasmus et l’a remplacé par un nouveau programme portant le nom du héros gay de la Seconde Guerre mondiale, Alan Turing.

Le Premier ministre a annoncé jeudi 24 décembre que le Royaume-Uni avait conclu un accord commercial avec l’UE, après s’être empressé de respecter l’échéance finale du 31 décembre.

Bien que le coût économique total reste incertain, il a été confirmé qu’une des conséquences majeures sera la perte du programme européen d’échange d’étudiants Erasmus qui a été créé en 1987.

Le premier ministre écossais Nicola Sturgeon était parmi les nombreux décriant le gouvernement.vandalisme culturel»En se retirant du programme, qui a permis à plus de 300 000 étudiants britanniques d’étudier dans des universités à l’étranger.

Mais Johnson a assuré que le Royaume-Uni développerait son propre programme d’échange et qu’il serait nommé d’après le briseur de code gay Enigma, Alan Turing.

«Pour le programme Erasmus, c’était une décision difficile. Le problème était que, comme vous le savez, le Royaume-Uni est un contributeur massif à l’économie de l’enseignement supérieur », a déclaré Johnson lors d’une conférence de presse.

Il a décrit le programme comme «une chose merveilleuse» mais «extrêmement coûteuse», affirmant que le Trésor britannique «perd plus ou moins sur l’affaire».

«Donc, ce que nous faisons, c’est produire un programme britannique permettant aux étudiants de faire le tour du monde», a-t-il poursuivi.

«Cela s’appellera le schéma de Turing. Les étudiants auront donc l’opportunité – du nom d’Alan Turing – non seulement d’aller dans les universités européennes, mais aussi dans les meilleures universités du monde.

«Nous voulons que nos jeunes fassent l’expérience de l’immense stimulation intellectuelle de l’Europe mais aussi du monde entier.»

Turing est dans les mémoires comme l’une des victimes les plus célèbres de l’homophobie, ainsi que l’un des plus grands esprits intellectuels de son époque. Il a joué un rôle central dans la fin de la Seconde Guerre mondiale tout en jetant les bases de l’informatique personnelle et de l’intelligence artificielle.

Au lieu de lui remercier, le gouvernement britannique l’a poursuivi pour actes homosexuels et lui a donné le choix entre la prison ou la castration chimique.

Turing a choisi ce dernier et a tragiquement mis fin à sa vie par suicide deux ans plus tard.

Johnson n’a pas précisé les détails du «plan de Turing» qu’il envisage d’introduire, mais beaucoup se sont déjà demandé s’il pouvait rendre justice au nom du héros de guerre gay.

«J’ai très peu confiance ces jours-ci. Mais je suis certain qu’Alan Turing détesterait que son nom soit associé à ce rétrécissement délibéré des horizons », a commenté un utilisateur de Twitter.

J’ai très peu confiance ces jours-ci. Mais je suis certain qu’Alan Turing * détesterait * que son nom soit associé à ce rétrécissement délibéré des horizons.#Erasmus#BrexitDeal https://t.co/W7C39wzJmI – Phil Harrison (@MrPMHarrison) 24 décembre 2020

Le gouvernement britannique nous a arrachés au programme Erasmus et est en train de créer l’un des leurs, le «programme Turing», du nom d’Alan Turing. Le Royaume-Uni a chimiquement castré Alan Turing pour être gay et il s’est suicidé Et maintenant, ils volent son nom pour un programme de Brexit de mauvaise qualité. – CAL ROSCOW (@calroscow) 24 décembre 2020

Notez mes mots, le programme Turing sera pour un seul groupe d’enfants. Je n’ai jamais été aussi heureux d’avoir un passeport irlandais. Encore une fois à mes copains GB, je suis vraiment désolé. #Erasmus – Les nageurs Jackson (@SwimmersJackson) 24 décembre 2020

Et quelle insulte grossière de le faire au nom d’Alan #Turing! Honteux. #Erasmus – Ming Ho (@Minghowriter) 24 décembre 2020

Alan Turing tournerait à une vitesse significative dans le sol sachant que l’idiot en chef a remplacé le programme Erasmus par un paquet de back-of-a-fag [Yes, I’m aware of the poor choice of phrase] tas de merde. Mais c’est le niveau de gouvernement que nous avons. – PaulTM ™ 🇳🇱 #BlijfThuis #FBPE (@Trogdouser) 24 décembre 2020

ET Turing a été assassiné parce que le gouvernement pensait qu’il était un DANGER pour le Royaume-Uni car sa sexualité aurait fait de lui une cible communiste naturelle. Nom complètement sourd pour tout ce qu’Erasmus n’est pas. – 🔸MrFadedGlory🔸🇦🇺🇬🇧🇪🇺🏳️‍🌈 (@MrFadedGlory) 24 décembre 2020