L’accident mortel du défilé de la fierté du sud de la Floride était un accident et non une attaque terroriste

À la suite des événements tragiques de ce week-end lors du défilé de Stonewall Pride près de Miami, le maire de Fort Lauderdale, Dean Trantalis, a décidé de devenir enquêteur.

En tant que témoin oculaire de l’événement, Trantalis a laissé sa peur prendre le dessus, publiant une déclaration dans laquelle il a théorisé que l’accident était une « attaque terroriste », spécialement conçue pour frapper la représentante américaine Debbie Wassermann Schultz, qui était également présente. et qui est la voiture a été manquée « de pouces. »

« Il s’agit d’une attaque terroriste contre la communauté LGBT », a déclaré Trantalis à Local 10 News avant de s’entretenir avec les forces de l’ordre au sujet de leur enquête. « C’est exactement ce que c’est. A peine un accident. C’était délibéré, c’était prémédité et c’était ciblé contre une personne en particulier. Heureusement, ils ont raté cette personne, mais malheureusement, ils ont frappé deux autres personnes.

Cependant, l’enquête officielle a depuis révélé qu’il ne s’agissait pas d’un attentat terroriste, mais d’un accident profondément tragique.

La réalité de la situation est déchirante.

Fred Johnson Jr., 77 ans, était ravi de participer à la Stonewall Pride Parade à Wilton Manors, en Floride.

Ce défilé a non seulement célébré le mouvement des droits humains LGBTQIA+, mais a également honoré les émeutes de Stonewall Inn qui ont déclenché la fierté telle que nous la connaissons.

Le défilé attire un public d’environ 35 000 spectateurs chaque année.

En raison de problèmes de jambes, Johnson, membre du Fort Lauderdale Gay Men Chorus, conduisait derrière des membres de la chorale qui étaient ses amis de longue date.

Alors que Johnson faisait la queue pour le début du défilé, un autre participant au défilé lui a demandé de déplacer un peu son camion.

Alors qu’il démarrait son camion, son pied se serait coincé sous le frein, ce qui l’a fait paniquer et a appuyé sur la pédale d’accélérateur, accélérant le véhicule vers l’avant.

Ce faisant, Johnson a blessé trois de ses amis – James Fahy, 75 ans, Jerry Vroegh, 67 ans et Gary Keating, 69 ans – avant de se retrouver dans une clôture à proximité.

Après l’accident, Fahy et Vroegh ont tous deux été emmenés au Broward Health Medical Center.

Malheureusement, Fahy a succombé à ses blessures subies dans l’accident et est décédé. Vroegh a été légèrement blessé et a été libéré lundi.

Dans une déclaration à la presse, Johnson s’est excusé en déclarant : « C’était un horrible accident et j’offre mes sincères regrets à tous ceux qui ont été touchés par cet événement tragique. »

« J’aime ma famille Chorus et la communauté et je ne ferais jamais rien qui puisse intentionnellement nuire à qui que ce soit », a-t-il poursuivi. « S’il vous plaît, sachez que je garde mon collègue membre de Chorus, Jim Fahy, dans mon cœur pour toujours et j’offre mes condoléances à ses amis et à sa famille. »

Le maire Trantalis est revenu sur ses déclarations antérieures.

« Je regrette le fait d’avoir dit qu’il s’agissait d’un attentat terroriste parce que nous avons découvert que ce n’était pas le cas, mais je ne regrette pas mes sentiments. Je ne regrette pas de m’être senti terrorisé par quelqu’un qui a défoncé la foule », a-t-il déclaré. .

Il a déclaré à Local 10 News que l’accent devrait être mis moins sur lui et davantage sur Johnson.

« Concentrons-nous sur ce qui s’est réellement passé, et ce qui s’est passé, c’est que quelqu’un a été tué », a déclaré le maire Trantalis. «Donc, les excuses vont à lui et à sa famille et à ses amis et aux personnes qui le connaissaient. C’est de là que doivent venir les excuses. Les excuses doivent venir de la personne qui a commis cet acte, d’accord ? Vous savez, il ne s’agit pas de Dean Trantalis. Il s’agit de ce qui s’est réellement passé et nous devons nous concentrer là-dessus.

Nous ne pouvons qu’espérer que Johnson et toutes les personnes impliquées pourront guérir de ce tragique accident, et cela sert de rappel pour éviter de sauter aux conclusions.

La’Shawnté Burgess est un rédacteur pigiste pour YourTango qui écrit des articles de divertissement et d’actualité.