L’accident d’Alec Baldwin pourrait être filmé

L’accident mortel survenu sur le tournage de Rouiller jeudi et a coûté la vie au directeur de la photographie Hutchins Halyna il est toujours sous enquête. Dans un essai de western produit et interprété par Alec Baldwin, l’acteur gagnant Emmy il a tiré avec une arme qui était censée avoir des balles à blanc mais avait un projectile qui a touché l’estomac du réalisateur, qui a été précipité pour recevoir des soins médicaux, mais n’a pas survécu.

Dès le premier instant, il a été assuré que ce qui s’était passé sur le plateau de Santa Fe, au Nouveau-Mexique, était complètement accidentel, mais les autorités poursuivent leurs enquêtes. Toutes les personnes impliquées dans l’événement, y compris Alec Baldwin, ont été interrogés par les agents pour tenter de clarifier les faits. Maintenant, ils ont commencé à parler de la possibilité que tout ait été enregistré.

D’après ce qui a été publié par Date limite, Le détective Joël canoë a demandé une commande pour accéder à tout le matériel filmé dans l’événement. Cela impliquait à la fois les caméras du tournage de Rouiller, les images des coulisses et les téléphones portables de toutes les personnes impliquées, ainsi que les cartes mémoire qui étaient sur le plateau, pour déterminer si l’accident peut être vu sous n’importe quel angle possible.

La police a également saisi les vraies armes et accessoires qui se trouvaient sur le plateau, ainsi que les munitions et les costumes de Baldwin rechercher des taches de sang. Dans l’ordre de Bec L’armurier et plusieurs des membres impliqués dans le tournage de Rouiller. La production du film a commencé plus tôt ce mois-ci, le 6 octobre.

L’affaire Brandon Lee

Après les événements de Santa Fe, les comparaisons avec Le corbeau, film de 1994 avec Brandon lee, ils n’ont pas tardé à apparaître. Dans ladite fiction, le fils de Bruce Lee Il est mort sur le plateau après avoir été abattu avec un pistolet à hélice qui était censé être chargé de cartouches à blanc.

Ladite situation s’est terminée sans aucun défendeur, après qu’il a été déterminé qu’il s’agissait d’un accident. Cependant, la mère de lire a entamé une action en justice contre Miramax, le studio derrière Le corbeau, qui a finalement été réglé à l’amiable. Cette situation pourrait se répéter si les proches de Hutchins décident de blâmer la société de production, surtout après que plusieurs membres de l’équipe ont démissionné le matin précédant l’accident en raison de mauvaises conditions de travail et de salaires dus.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂