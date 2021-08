L’accès anticipé à EA Play de Madden NFL 22 démarre le 12 août

EA Jouer les abonnés pourront passer un essai d’accès anticipé de Madden NFL 22 à partir du 12 août, et pour les joueurs d’Ultimate Team, des défis exclusifs seront réservés pour la période de pré-sortie. Ceux d’entre vous qui creusent dans le mode populaire de consolidation d’équipe pourront relever des défis limités dans le temps en se concentrant sur les stars de la couverture Tom Brady et Patrick Mahomes, avec des bonus exclusifs pour les quarts emblématiques disponibles, ainsi qu’un récepteur large d’élite.

Ultimate Team ne semble pas très différent cette année, avec le plus grand changement à venir pour Team Chemistry. Vous pourrez désormais collecter des objets stratégiques que vous devrez appliquer à votre équipe globale afin de lui donner des boosts dans des domaines clés. La théorie est qu’il sera beaucoup plus facile de les échanger, ce qui signifie que vous aurez plus de contrôle sur les performances de votre équipe match par match.

EA Sports ajoute également les ajustements à mi-temps du jeu de base à Ultimate Team, tandis qu’il y aura un suivi des statistiques plus approfondi sur les cartes et une interface utilisateur révisée. De plus, le système MUT Level a été repensé pour le rendre plus conforme à FIFA 21, votre classement étant réinitialisé chaque saison et un nouvel ensemble de récompenses à gagner à chaque fois.