L’accent d’Ana de Armas est critiqué après la sortie de la bande-annonce de Blonde.

L’arrivée de la bande-annonce complète du film Marilyn Monroe de Netflix Blond a causé une bonne quantité de contrecoups, dont une grande partie visait la star Ana de ArmasL’accent est toujours présent dans son interprétation de l’actrice emblématique. Parallèlement à cela, la bande-annonce a ravivé les plaintes précédentes selon lesquelles le film n’est qu’un autre moyen d’exploiter la vie de Monroe et ses traumatismes dans la vie. Cependant, les plaintes sont pour la plupart redondantes étant donné que le long métrage n’est pas un biopic mais un récit fictif de la vie de Monroe basé sur le roman de Joyce Carol Oates.

Blond est racontée du point de vue de Monroe, lui donnant son point de vue et ses opinions sur sa vie et sur la façon dont le monde la considérait comme Marilyn plutôt que comme Norma Jeane. Alors que le film est en développement depuis plus d’une décennie et que de nombreuses actrices ont déjà été attachées au rôle principal, Pas le temps de mourir‘s Ana de Armas a finalement remporté le rôle convoité.

FILM VIDÉO DU JOUR

Selon des rapports en Les temps, de Armas a subi près d’un an de coaching autour de sa voix, mais comme on l’a vu dans la bande-annonce, son accent naturel est très apparent. N’ayant fait la transition vers des rôles anglophones qu’en 2015 Toc Tocil n’est pas surprenant que l’actrice n’ait pas perdu son accent, et ce n’était clairement pas un facteur avec lequel le scénariste-réalisateur Andrew Dominik avait des problèmes, et comme l’histoire ne reste pas fidèle à la véritable histoire de Monroe, il semble que les plaintes ne donneront pas à Netflix ou à toute personne impliquée dans le film des nuits blanches.

Blonde est sur le point d’être un autre énorme succès pour Netflix

Netflix

Malgré les petits reproches, BlondLa bande-annonce de décrit le film comme un mélange étonnant de couleurs et de noir et blanc, avec une histoire tout aussi intrigante que Marilyn Monroe elle-même. Avec Netflix ayant récemment eu des films moins que bien évalués, avec des goûts de Notice rouge attire toujours un nombre énorme de téléspectateurs tout en étant fortement déchiré par les critiques, Blond pu voir tout ce changement. De Armas a l’air impeccable dans le rôle de Monroe et a reçu les éloges de l’auteur Oates, qui a salué les quatre heures de maquillage de l’actrice pour se transformer en icône du tournage. Oates a également parlé du réalisateur Dominik en disant: « Andrew Dominik est un réalisateur très brillant. Je pense qu’il a réussi à montrer l’expérience de Norma Jeane Baker de son point de vue, plutôt que de la voir de l’extérieur, le regard masculin regardant une femme. Il s’est immergé dans sa perspective. »





Le casting de soutien de Blonde comprend Adrien Brody comme Arthur Miller, Bobby Cannavale comme Joe DiMaggio, Julianne Nicholson comme Gladys Pearl Baker, Caspar Phillipson comme John F. Kennedy, Toby Huss comme Allan « Whitey » Snyder, Sara Paxton comme Miss Flynn, David Warshofsky comme Darryl F. Zanuck, Evan Williams comme Edward G. Robinson Jr., Xavier Samuel comme Charles Chaplin Jr., Michael Masini comme Tony Curtis, Luke Whoriskey comme James Dean, ainsi que Garret Dillahunt, Scoot McNairy, Lucy DeVito, Chris Lemmon et Dan Butler.

Blond fera ses débuts sur Netflix le 23 septembre.