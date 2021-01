L’Accademia della Crusca a consacré une page au mot « grincer des dents »

Pour ceux qui surfent en ligne sans porter une attention particulière à l’évolution du langage sur le Net, reculer est probablement le mot du moment. L’anglais est en fait utilisé depuis des années maintenant dans les salons de discussion, les réseaux sociaux et les plateformes de partage pour indiquer des situations, des attitudes et des personnes embarrassantes – ou même le sentiment d’embarras lui-même; ces jours-ci, cependant, le lemme a fini sous les projecteurs de la presse nationale parce que leAccademia della Crusca a récemment a décidé de lui dédier une carte – provoquer les réactions (tardives) des partisans et des opposants à son entrée présumée dans le vocabulaire italien.

Qu’est-ce que grincer des dents

Le formulaire compilé par l’Accademia della Crusca remonte au 15 janvier et définit grincement de deux manières: comment adjectif il a le sens de « embarrassant, dit de scènes et de comportements d’autrui qui suscitent l’embarras et l’inconfort chez l’observateur »; comme, comment nom il représente au contraire «le sentiment même de gêne», ou «le phénomène d’excitation de l’embarras et, en particulier, les scènes, les images, les comportements qui provoquent ce sentiment». Le lemme a été importé de l’anglais sur les forums et les réseaux sociaux comme Twitter il y a plus de 10 ans, même si la diffusion dans des contextes sociaux est un phénomène des dernières années: une fois absorbé par nos locuteurs natifs, le terme s’est conjugué à tous les voies devenant aussi verbe (cringiare) et finissant par décrire – comme cela se produit d’ailleurs dans le reste du monde – aussi des conversations, des personnes, des œuvres de génie et même des genres cinématographiques.

Le débat

C’est pourquoi en réalité il y a une entrée grinçante dans la langue italienne très peu à débattre ou à mettre aux voix. D’une part, les journaux en ligne et les journaux papier ont expliqué comment l’Accademia della Crusca a certifié ou approuvé l’utilisation du mot en italien, mais en réalité, les choses sont différentes, comme l’Académie elle-même l’a spécifié. En fait, l’institut n’a pas le pouvoir de certifier l’entrée de nouveaux mots dans la langue italienne, ni pour cette raison de l’empêcher; un lemme devient une partie de sa propre langue par un usage courant, et de ce point de vue l’Académie observe simplement une situation en constante évolution. Bref, Cringe était déjà devenu un terme largement utilisé dans la langue italienne bien avant du 15 janvier, même si son adoption a eu lieu au sein d’une communauté initialement restreinte de locuteurs, comme les internautes et surtout les plus jeunes.

