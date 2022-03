L’Académie peut-elle retirer l’Oscar à Will Smith après sa polémique avec Chris Rock ?

oscars 2022

Les conséquences après le coup porté par le vainqueur de la soirée à l’humoriste peuvent laisser un bilan vraiment négatif. Est-il possible que le prix soit retiré?

© GettyL’Académie peut-elle retirer l’Oscar à Will Smith après sa polémique avec Chris Rock ?

Passé une nouvelle édition du Prix ​​Oscarmais les discussions ultérieures se sont concentrées non pas principalement sur les gagnants de la soirée, mais sur le scandale qui a fait taire Dolby Thatre. Chris Rock devait présenter la nomination du meilleur documentaire, mais avant Il a décidé de faire un petit monologue, dans lequel il s’est moqué de Jada Pinkett et son mari, Will Smith, a réagi quelques secondes plus tard et l’a frappé devant des millions de personnes..

L’humoriste est connu pour avoir un humour acide, mais cette fois tout s’est déroulé de manière inattendue. Avant d’annoncer le gagnant de la liste, il a déclaré que Jada était censé jouer dans « GI Jane »faisant référence au film de 1997 où Demi Moore est les cheveux rasés. La femme souffre d’alopécie et a donc dû se couper tous les cheveux, alors Will a pris une décision qui a choqué tout le monde puis s’écria : « Garde le nom de ma femme hors de ta putain de bouche !.

+ Peuvent-ils retirer l’Oscar à Will Smith ?

Quelques minutes après ce qui s’est passé, Smith a reçu le prix du meilleur acteur pour le film roi richard, ce que beaucoup pensaient être la bonne chose à faire, bien qu’il puisse y avoir une tournure inattendue. Depuis l’Académie, ils ont publié un communiqué sur les réseaux sociaux : « L’Académie ne tolère aucune forme de violence. Ce soir, nous sommes ravis de célébrer les lauréats de la 94e cérémonie des Oscars, qui méritent ce moment de reconnaissance de la part de leurs pairs et cinéphiles du monde entier. ».

Peut-être que pour certains cela n’a pas été suffisant après l’agitation qui a été générée dans les heures suivantes et il peut y avoir une modification par un code de conduite qui a été mis à jour en 2017. L’Académie a déclaré: « Il n’y a pas de place pour les personnes qui abusent de leur statut, de leur pouvoir ou de leur influence d’une manière qui viole les normes reconnues de décence. L’Académie s’oppose catégoriquement à toute forme d’abus, de harcèlement ou de discrimination fondée sur le sexe, l’orientation sexuelle, la race, l’ethnie, le handicap, âge, religion ou nationalité. Le conseil d’administration estime que ces normes sont essentielles à la mission de l’Académie et reflètent nos valeurs.

Le communiqué publié à l’époque stipule que tous les membres doivent se comporter de manière éthique et respectueuse, et il est clair que Will Smith a enfreint ce code de conduite. C’est pour cette raison que L’Académie est dans son droit de remporter l’Oscar du meilleur acteur et donnez-le à un autre interprète, bien qu’il n’y ait jusqu’à présent aucune version officielle que cela puisse arriver.

