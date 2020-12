L’Académie des parapluies conservera Elliot Page en tant que Vanya Hargreeves, Netflix met à jour les crédits passés de l’acteur

Page Elliot continuera à jouer le rôle de Vanya Hargreeves dans la série d’adaptation de bandes dessinées de Netflix L’Académie des parapluies, selon les rapports. le Début La star a récemment annoncé son identité transgenre, laissant certains se demander si l’acteur continuerait à jouer le personnage de Vanya, qui a jusqu’à présent été décrit comme une femme cisgenre. Cependant, un initié aurait déclaré qu’il n’était pas prévu de changer le sexe du personnage dans la série et que Page continuerait à jouer dans le rôle.

Elliot Page a publiquement partagé qu’il était transgenre, faisant l’annonce sur les réseaux sociaux dans un message profondément personnel dans lequel il remerciait ceux qui l’entouraient qui lui avaient offert leur soutien en disant: « Salut les amis, je veux partager avec vous que je suis trans, mon les pronoms sont il / ils et je m’appelle Elliot. J’ai de la chance d’écrire ceci. D’être ici. D’être arrivé à cet endroit de ma vie. Je ressens une immense gratitude pour les personnes incroyables qui m’ont soutenu tout au long de ce voyage. Je Je ne peux pas commencer à exprimer à quel point il est remarquable d’aimer enfin qui je suis assez pour poursuivre mon moi authentique. J’ai été sans cesse inspiré par tant de membres de la communauté trans. Merci pour votre courage, votre générosité et votre travail sans relâche pour faire ce monde est un endroit plus inclusif et plus compatissant. J’offrirai tout le soutien que je pourrai et continuerai à lutter pour une société plus aimante et plus équitable. «

De la page L’Académie des parapluies Les co-stars ont depuis offert leur soutien, avec Tom Hopper, qui joue le frère à l’écran de Page, Luther, dans l’émission, affirmant qu’il était « fier » d’Elliot, l’appelant « famille ». Justin H. Min et Emmy Raver-Lampman, qui jouent respectivement les frères et sœurs Ben et Allison Hargreeves, ont également offert leur soutien à l’acteur, Min disant « Bienvenue dans la famille, Elliot ».

Le compte officiel de L’Académie des parapluies a fait une courte déclaration sur la page de soutien en disant: « si fier de notre super-héros » avec le compte officiel Netflix ajoutant qu’ils « ont hâte de voir [him] retour dans la saison 3 « . Le géant du streaming a également entamé le processus de modification des crédits de Page sur tous leurs précédents films.

Basé sur la série de bandes dessinées Dark Horse de Gerard Way et Gabriel Bá du même nom, les deux saisons de L’Académie des parapluies ont été accueillis avec des critiques largement élogieuses et des chiffres de visionnage élevés pour le géant du streaming. À partir de 1989, L’Académie des parapluies détaille un événement très inhabituel où quarante-trois nourrissons sont nés inexplicablement de femmes aléatoires et non connectées qui n’ont montré aucun signe de grossesse la veille. Sept sont adoptés par Sir Reginald Hargreeves, un industriel milliardaire, qui crée The Umbrella Academy et prépare ses «enfants» à sauver le monde.

Bien sûr, tout ne se passe pas comme prévu. À l’adolescence, la famille se fracture et l’équipe se dissout, avant d’être forcée de s’unir à nouveau pour arrêter l’apocalypse imminente. La distribution de l’ensemble comprend Elliot Page dans le rôle de Vanya Hargreeves aux côtés de Tom Hopper, David Castañeda, Emmy Raver-Lampman, Robert Sheehan, Aidan Gallagher, Colm Feore et Justin H. Min.

Les deux saisons de L’Académie des parapluies sont maintenant disponibles sur Netflix, avec la saison 3 commençant la production en février 2021, avec le showrunner Steve Blackman révélant récemment le titre de la première saison à venir pour être « Meet the Family ». Cela nous vient de Variety.

