L’Académie décidera demain du sort de Will Smith

Au cas où vous reviendriez de la lune, ou – peut-être raisonnablement – ​​avez évité les nouvelles, Smith a envahi la scène aux Oscars dimanche soir et a giflé l’hôte Chris Rock après avoir fait une blague sur la femme de Smith, Jada Pinkett Smith.

Depuis lors, il y a eu des millions de colonnes et de minutes de télévision consacrées à tout, de la question de savoir si la violence est jamais justifiée à la nature de la comédie et à ce qui est et n’est pas interdit.