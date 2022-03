L’Académie « condamne » le comportement de Will Smith aux Oscars et « explorera d’autres actions »

Will Smith pourrait faire face à certaines conséquences pour avoir attaqué Chris Rock aux Oscars dimanche soir. Au cours de la cérémonie, et comme cela a été très largement rapporté, Rock a fait une blague sur la coiffure de Jada Pinkett Smith, en plaisantant qu’il avait hâte de la voir dans GI Jane 2. Smith s’est ensuite dirigé directement vers Rock sur la scène avant de le gifler, de retourner à son siège peu de temps après et de crier à Rock de « laisser le nom de ma femme hors de ta putain de bouche! »

Le soir de l’émission, l’Académie a publié une déclaration évoquant brièvement l’incident, déclarant qu’elle « ne tolère pas la violence sous quelque forme que ce soit ». Le manque d’action au-delà de cette déclaration a suscité de vives critiques de la part des téléspectateurs qui ont estimé que permettre à Smith d’attaquer un présentateur de prix envoyait le message opposé. Maintenant, une nouvelle déclaration de l’Académie précise qu’un « examen formel » a été lancé sur ce qui s’est passé, et cela pourrait entraîner de nouvelles mesures contre Smith, légales ou autres. Par date limite, la déclaration se lit comme suit :

FILM VIDÉO DU JOUR

« L’Académie condamne les actions de M. Smith lors de l’émission d’hier soir. Nous avons officiellement lancé un examen formel autour de l’incident et explorerons d’autres actions et conséquences conformément à nos statuts, nos normes de conduite et la loi californienne.

Il y a eu des spéculations selon lesquelles Smith pourrait être invité à rendre son Oscar du meilleur acteur, mais il reste à voir si cela se produira. En ce qui concerne les conséquences juridiques, il a également été signalé que la police avait approché Rock peu de temps après l’incident, mais que le comédien avait refusé de porter plainte contre Smith. Il convient également de noter qu’il a jusqu’à six mois pour le faire, s’il change d’avis. S’il est accusé d’agression, Smith risquerait jusqu’à un an derrière les barreaux et paierait une amende pouvant aller jusqu’à 100 000 €.

Will Smith et Chris Rock se sont-ils maquillés ? Il y a des rapports contradictoires







Ce qui se passe exactement en ce moment avec Will Smith et Chris Rock qui vont de l’avant n’est pas tout à fait clair. Sean « Diddy » Combs, qui est apparu en tant que présentateur de prix après la situation de gifle, a affirmé que Smith et Rock avaient déjà enterré la hache de guerre. Ni Smith ni Rock n’ont publiquement vérifié cette affirmation, mais c’est quelque chose que Diddy dit qu’il « peut confirmer », insistant sur le fait que « tout est amour » entre les deux à ce stade.





Pendant ce temps, un rapport séparé de TMZ affirme que le contraire est vrai. Selon le point de vente, un ami proche de Rock a déclaré que le comédien n’avait pas parlé avec Smith depuis qu’il avait été crié par l’acteur. Apparemment, Rock avait quitté le bâtiment peu de temps après avoir quitté la scène, bien que cela ait été son plan depuis le début. On a dit que Rock était « ébranlé et déconcerté », bien qu’il ait quand même assisté à l’After Party des Oscars de Guy Oseary. La source anonyme a également déclaré que Chris, qui « n’a pas d’os méchant dans son corps », n’avait aucune idée de l’alopécie de Jada Pinkett Smith, et que la blague n’était qu’une référence à sa coiffure courte.

Dans tous les cas, c’est une situation malheureuse tout autour, et le temps nous dira ce que déterminera l’examen formel de l’Académie sur ce qui s’est passé.









Est-ce sans doute le plus grand caméo de l’histoire du cinéma ?

Lire la suite





A propos de l’auteur