Labyrinth revient au cinéma pour son 35e anniversaire en septembre

celui de Jim Henson Labyrinthe est de retour sur grand écran en septembre. En l’honneur du 35e anniversaire du film culte cette année, Fathom Events apportera Labyrinthe de retour au cinéma pour trois soirs seulement les 12, 13 et 15 septembre. En plus d’honorer le 35e anniversaire du film, la projection de Labyrinthe sert également à célébrer Jim Henson, dont le 85e anniversaire serait le 24 septembre si nous ne l’avions pas perdu en 1990.

La projection du 35e anniversaire de Jim Henson Labyrinthe sera précédé d’un bref reportage intitulé « The Henson Legacy ». Il présente Jennifer Connelly et la famille Henson discutant de l’art de la marionnette et de la magie de Jim Henson, ainsi qu’une visite au « Center for Puppetry Arts » avec la collection Jim Henson et plus de 100 marionnettes du film. C’est un bon bonus pour les fans de s’imprégner de quelque chose de plus tout en voyant le film emblématique sur le plus grand écran possible.

Frustré d’avoir fait du baby-sitting un autre soir de week-end, Sarah (Jennifer Connelly), une adolescente à l’imagination active, convoque les Gobelins pour emmener son bébé demi-frère. Lorsque le petit Toby disparaît, Sarah doit le suivre dans un monde fantastique pour le sauver du roi gobelin (David Bowie). Le labyrinthe lui-même garde son château, un labyrinthe tordu de tromperie, peuplé de personnages scandaleux et de dangers inconnus. Pour s’en sortir à temps pour sauver Toby, Sarah se lie d’amitié avec les gobelins, dans l’espoir que leur loyauté ne soit pas qu’une autre illusion dans un endroit où rien n’est comme il y paraît !

Sorti en 1986, Labyrinthe a été réalisé par Jim Henson avec la production exécutive de George Lucas. Avec Jennifer Connelly et David Bowie, le film classique présente également Toby Froud, Christopher Malcolm, Shelley Thompson, Brian Henson, Ron Mueck, Frank Oz et Natalie Finland. Il n’a pas très bien réussi au box-office à l’époque, mais au cours des 35 années écoulées depuis sa sortie originale, il a énormément gagné en popularité auprès d’un grand nombre de fans.

« Je n’étais pas assez cool pour comprendre ce que cela signifiait vraiment de travailler avec lui », a précédemment déclaré Connelly à propos de son travail avec Bowie, via Le spectacle Graham Norton. « C’était probablement une bonne chose que je ne l’étais pas. Après avoir travaillé avec lui, il est devenu un vrai héros parce qu’il était si gentil avec moi – j’étais un gamin de 14 ans et je ne savais rien. Il était drôle et gracieux et m’a fait me sentir tellement à l’aise. Il était incroyable. Par la suite, je suis devenu un grand fan de sa musique. »

Sur la base de la popularité croissante de Labyrinthe, il y a eu une suite de longue gestation en développement. À un moment donné, Fede Alvarez était attaché à la réalisation, bien qu’il ait annoncé l’année dernière qu’il s’était retiré du projet. En mai 2020, il a été signalé que Docteur étrange le réalisateur Scott Derrickson dirigerait la suite en utilisant un scénario co-écrit avec Maggie Levin. Brian Henson de la Jim Henson Company sera le producteur exécutif avec Lisa Henson à la production.

35e anniversaire du labyrinthe sera projeté dans les salles le dimanche 12 septembre; Lundi 13 septembre; et mercredi 15 septembre. Classé PG, le film dure environ 2 heures et 10 minutes. Vous pouvez acheter des billets et obtenir plus d’informations en visitant le site officiel de Fathom Events.

Sujets : Labyrinthe