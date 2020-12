Labyrinth of Legendary Loot est une nouvelle aventure de donjon au tour par tour

Caché parmi les nombreux fichiers de itch.io se trouve un joyau secret qui vient de sortir. Du studio indépendant Dominaxis Games, vient une aventure roguelike simple au tour par tour qui séduit rapidement le public. Labyrinthe du butin légendaire est un casse-tête tactique car les joueurs devront trouver le meilleur moyen de résoudre chaque pièce sans subir de dégâts absurdes.

Les joueurs commencent comme une aventure avec rien d’autre qu’une épée et un rêve. Rapidement, ils doivent se défendre jusqu’au niveau le plus profond du Labyrinthe alors qu’ils traversent les seuils uniques de la mort. Ceci est le premier titre du développeur, et ils vendent avec un modèle Name Your Price. Ce titre peut être trouvé sur PC et appareils Android.

Entrez dans un labyrinthe de butin en explorant un monde unique axé sur le combat tactique. Chaque pièce joue comme un puzzle car les joueurs doivent utiliser leurs outils et leurs capacités pour surmonter un ensemble unique d’épreuves. Examinez la situation et trouvez le meilleur moyen de vaincre tous les ennemis sans subir trop de dégâts et sans subir la mort.

Incarnez un aventurier qui pille chaque pièce et trouve des capacités et des outils uniques. Descendez plus profondément dans le donjon et battez le seigneur démon hideux pour gagner la partie. Seuls ceux qui sont assez courageux et tactiques pour survivre au donjon peuvent survivre à la confrontation finale du seigneur démon.

Votre cours est basé sur votre équipement. En équipant de nouveaux objets, vous découvrirez de nouvelles capacités et statistiques. Il n’y a pas de niveaux, d’expérience ou de broyage dans ce jeu. Équipez simplement les bons outils et profitez d’une expérience de jeu unique et évolutive.

Chaque partie ne durera qu’une heure ou deux environ. Considérant que ce jeu est plutôt mortel, le résultat le plus probable de toute expédition est la mort. Trouvez de nouvelles façons d’explorer chaque niveau et de prologue votre aventure à la prochaine course.

Le jeu fonctionne sur des mécanismes simplifiés et simples. Utilisez seulement 3 statistiques de base, des capacités supplémentaires et un bouton d’attaque. Tout vétéran du RPG passera rapidement à travers les commandes, mais luttera car il s’agit d’un défi tactique.

Profitez de niveaux aléatoires, de centaines d’objets uniques et de plus de cinquante modificateurs qui peuvent être randomisés à chaque fois. Ce jeu garantit que chaque course est différente et unique pour le joueur.

Notez que ce titre est idéal pour tous les âges. En tant que jeu éventuellement gratuit, les joueurs peuvent vivre d’innombrables aventures de donjon dans un environnement de pixels unique.

Labyrinthe du butin légendaire peuvent être trouvés sur les appareils itch.io et Android.