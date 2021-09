Labyrinth aurait pu avoir Michael Jackson ou Sting, mais le fils de Jim Henson voulait David Bowie

Il est certainement évident avec le recul que David Bowie était parfait pour Labyrinthe, mais Sting et Michael Jackson étaient également à l’étude pour le rôle de Jareth, le roi gobelin. Réalisé par Jim Henson, le film est un film culte depuis sa sortie initiale en 1986. Cette année, le film fantastique bien-aimé célèbre son 35e anniversaire et a ainsi suscité une attention renouvelée.

En repensant au film, le fils de Henson, Brian Henson, a révélé que Bowie n’était pas le seul nom en lice pour Jareth. S’adressant à ComicBook.com, Brian a déclaré que son défunt père avait consulté ses enfants pendant le processus de casting au sujet du rôle emblématique. Sting était apparemment un nom qui a été évoqué à un moment donné, bien qu’il y ait également eu une sérieuse considération pour offrir le rôle de Jareth à Michael Jackson. Comme l’explique Brian, il a vu plus de potentiel dans David Bowie dans le rôle que Jackson, et il a transmis cette opinion à Jim.

« Je ne peux pas parler pour mes frères et sœurs, mais je peux dire pour moi, je me souviens vaguement du nom Sting à venir. Je me souviens très bien de Michael Jackson et David Bowie. Je venais d’être à l’université pendant l’année où je suis allé à l’université , et je peux vous dire que j’allais de boîte de nuit en boîte de nuit, et que Michael Jackson et David Bowie étaient les deux plus grands noms de ma génération, c’est sûr. Alors quand il m’a demandé, je penchais en faveur de David Bowie. »

Pour le meilleur ou pour le pire, Labyrinthe aurait été un film bien différent si le roi de la pop était le roi gobelin. C’est peut-être mieux la façon dont les choses se sont déroulées, car Brian Henson pense également que Jackson aurait eu du mal à s’adapter à ce rôle. Pendant ce temps, cela semblait parfait pour un artiste imprévisible comme Bowie.

« J’avais juste l’impression que Bowie avait une excentricité et pourtant une vraie fraîcheur qui fonctionnerait très bien pour mon père, alors que Michael avait une perfection dans son travail qui aurait été difficile. Je pense qu’il aurait été difficile pour Michael d’être Michael dans Labyrinthe. Il aurait fallu qu’il compromette sa perfection, et alors ce n’est peut-être plus Michael, alors que David était toujours imprévisible. Je me souviens être allé avec mon père voir David dans L’homme éléphant sur scène et en disant : ‘Mon Dieu, c’est un artiste tellement inhabituel, David Bowie.’ Tout ce dont je me souviens, c’est quand il m’a demandé, j’ai dit : ‘Je pense à David Bowie.' »

La fille de Jim Henson, Cheryl, qui dirige la Fondation Jim Henson, a également expliqué à quel point les frères et sœurs étaient habitués à rencontrer des célébrités et d’autres personnalités publiques. Pour sa part, Bowie aurait été très gentil avec tout le monde sur le plateau, mais même ainsi, il était toujours David Bowie. Il était difficile pour les enfants Henson de ne pas être frappés par le musicien légendaire, comme l’explique Cheryl.

« David Bowie était une superstar même lorsqu’il était sur le plateau. Il a fait de son mieux pour communiquer avec tout le monde, et pour être super amical et s’assurer que tout le monde se sentait à l’aise et facile à lui parler, mais il était toujours une superstar et nous tous le savait. Donc, ce n’est pas comme [Jennifer Connelly, who] est devenu célèbre plus tard. Il était super célèbre à l’époque et nous étions en admiration devant lui. »

Labyrinth est revenu en salles ce mois-ci en l’honneur de son 35e anniversaire. Si vous souhaitez revoir le film, il est actuellement en streaming sur Netflix et sur HBO Max. Pendant ce temps, il a été question d’une suite, et bien qu’il soit difficile de penser à quelqu’un d’autre que Bowie dans le rôle, certains fans ont fait pression pour que Tilda Swinton incarne Jareth. Cette nouvelle nous vient de ComicBook.com.

Sujets : Labyrinthe