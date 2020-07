L’absence d’E3 n’a pas affecté les grandes marques de jeux vidéo

Des entreprises comme PlayStation et Ubisoft ont même eu une performance supérieure à ce qui a été vu lors de l’E3 2019

Il y a quelques mois, nous avons fait écho à des nouvelles assez choquantes: L’E3 n’allait pas avoir lieu en 2020, ni physiquement ni numériquement. Ainsi, jusqu’alors, il s’agissait du principal événement annuel du jeu vidéo qui ne pouvait en aucun cas matérialiser sa célébration, ce qui a jeté le doute sur la mise en scène des sociétés de jeux vidéo. En fin de compte, il est confirmé que l’absence de l’événement n’a eu aucun impact sur les grandes marques.

Sans l’E3, mais avec d’excellents résultats

Cela a été démontré par le médium Superdata avec une étude qui s’est principalement concentrée sur le suivi obtenu par des entreprises telles que PlayStation et Ubisoft. En fait, nous vous laissons ensuite avec deux graphiques de Superdata pour voir comment la PS5 révèle se compare à d’autres événements majeurs de 2019 et, à son tour, à quoi ressemblait Ubisoft Forward avant l’événement de Ubisoft à l’E3 2019:

Comme on peut le voir, L’événement PlayStation pour PS5 révèle des vues complètement effacées par minute les deux événements de Xbox à l’E3 2019, comme celle de Nintendo et même les Game Awards. Logiquement, la révélation d’une console peut être considérée comme un “ aimant ” qui surmonte l’absence d’un grand nom comme E3, mais dans le cas de Ubisoft il n’y avait rien de tel.

Ainsi, le Ubisoft Forward a également réussi à dépasser largement sa présentation à l’E3 2019, et bien qu’il y ait eu de grandes révélations comme Far Cry 6, rien n’a produit la hauteur comme l’échantillon d’une PS5. En ce sens, il n’est pas surprenant que Ubisoft annoncé en temps voulu un deuxième Ubisoft Forward pour ce même 2020, dont vous pouvez en savoir plus ci-dessous:

Pour finir, nous soulignerons que les entreprises qui ont remarqué qu’il n’y a pas d’E3 sont cellesplus petite‘. Ainsi, pour démarrer le PC Gaming Show lui-même a subi une forte baisse de ses téléspectateurs, perdant près de la moitié de ceux qu’il avait lors de l’E3. Logiquement, la conférence PC ne garde généralement pas les grandes annonces en termes de jeux, et c’est quelque chose qui se remarque chez un public qui sait qu’il ne trouvera sûrement rien à son goût.

C’est pourquoi, depuis Superdata indiquer qu’une stratégie à suivre pour les entreprises qui ne bénéficient pas d’un grand nom c’est rejoindre les événements les plus marquants. Dans cette ligne, SuperData met en évidence l’action des développeurs de Bugsnax se présente à l’événement PS5, quelque chose que nous pourrions bientôt voir plus fréquemment sans un E3 entre les deux.

