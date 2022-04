Laboratoire de Dexter : l’origine du mème le plus connu

Cartoon Network

Le dessin animé créé par Genndy Tartakovsky pour Cartoon Network a été diffusé entre 1996 et 2003. C’était, avec The Powerpuff Girls, l’une des premières séries originales produites par le signal.

©IMDBLa série comptait près de 80 épisodes.

Dans les années 90, quand Cartoon Network a commencé à se positionner comme un signal pour enfants à suivre, plusieurs dessins animés créés par le vivier de jeunes cinéastes qu’ils avaient commencé à voir le jour. Des productions telles que Les Powerpuff Girls, Johnny Bravo, La vache et le poussin et aussi, Laboratoire de Dexter. Créé par Genndy Tartakovskyla série a été diffusée entre 1996 et 2003.

Laboratoire de Dexter laissé d’interminables moments mémorables parmi lesquels on peut souligner, par exemple, le bâillon récurrent du “omelette au fromage”dans l’épisode où Dextre apprendre à parler français. Actuellement, grâce aux réseaux sociaux et aux critiques de certains fans, de vieux moments de l’émission transformés en mèmes ont été relancés. L’un d’eux était le célèbre « J’ai échoué »dans lequel vous pouvez voir Dextre parler à une affiche Albert Einstein.

Dans une interview avec Regarde qui j’ai trouvé, Rob RenzettiDirecteur de Laboratoire de Dextera expliqué comment cette séquence viralisée a émergé ces dernières années. « Au fur et à mesure que nous parcourons les dessins animés, nous apprenons quelque chose de nouveau sur les personnages. Cela va directement à son noyau scientifique. L’idée qu’il vénère les scientifiques qui l’ont précédé est comme une extrapolation : la science est sa religion. »a expliqué le réalisateur à l’origine d’épisodes tels que « Drame de maison de poupée ».

L’épisode intitulé « Le rival de Dexter »dans lequel se déroule la séquence de mèmes, diffusée à l’origine en mai 1997. « Comment vénère-t-on Jésus Soit Mahometil vénère Einstein”il prétendait Renzetti. Puis il a complété : «C’était nous qui jouions avec l’idée de la façon dont il se rapporterait à quelqu’un de plus grand que lui. Parce qu’il est absorbé par son propre ego, avec ses plans grandioses. Mais quand quelque chose ne va pas, vous avez le sentiment qu’il a l’impression que les géants de la science le regardent. Vous devez être à la hauteur de leurs normes. ».

Un lien très particulier avec le Laboratoire de Dexter

Pour Renzettice dessin animé de Cartoon Network Ce n’était pas un de plus dans sa carrière. Comme il l’a dit dans la même interview, « C’était la première fois que notre façon de faire des caricatures, notre style et notre sens de l’humour étaient reconnus ». Le dessin animé est né d’un projet universitaire conçu par Tartakovsky et, avant d’arriver entre les mains des grands producteurs, il était pensé comme un court métrage. Dans sa version originale, Renzetti était chargé de donner la parole à Dextremais une fois qu’il a commencé à être diffusé épisodiquement, cette tâche incombait à Christine Cavanaugh. L’actrice est décédée en 2014 et était également la voix originale de Charlie Brown dans les Razmoket et de bébé dans Bébé le brave petit cochon.

