Lab Zero Games, auteurs d’Indivisible et Skullgirls, licencie l’ensemble de son personnel

Selon un ancien artiste de l’entreprise, le propriétaire de l’entreprise n’a pas indemnisé les membres qui ont été soudainement expulsés.

Jeux Lab Zero est un nom familier dans l’industrie. Surtout au sein de l’écosystème indie, l’équipe est devenue une figure reconnue grâce à son apport avec la franchise Skullgirls et, plus récemment, Indivisible, un excellent projet qui, même, a obtenu de très bonnes critiques. Cependant, le travail positif de l’entreprise est resté dans ses jeux vidéo, car, après la démission de plusieurs travailleurs de l’entreprise avant la fin du mois d’août en raison d’allégations de harcèlement sexuel contre Mike “Mike z” Zaimont –son propriétaire-, maintenant cela a décidé de licencier tout le personnel restant.

FYI Mariel doit le faire parce que la semaine dernière, Mike a licencié tous ceux qui n’ont pas quitté LZ, mais n’a pas encore accepté une indemnité de départ pour eux. https://t.co/jmnZYlkYPU – Personne 😎 (@personasama) 2 septembre 2020

En particulier, comme indiqué Kotaku, la situation a été rendue publique grâce à Jonathan “La personne” Kim, une ancienne artiste du développeur, qui a utilisé son compte Twitter pour expliquer à quoi elle faisait référence Mariel Cartwright, également ancien artiste de l’équipe, quand il a dit que “mes collègues de Lab Zero n’ont plus de travail“, alors il vendait son carnets de croquis remise faible. Donc, Kim a expliqué: “Pour votre information, Mariel devait le faire car, la semaine dernière, Mike a renvoyé tous ceux qui n’ont pas quitté Lab Zero, mais il n’a pas encore accepté de les indemniser“.

Pour sa part, Zaimont envoyé un e-mail à Kotaku avec l’explication suivante: “Malheureusement, Lab Zero a été contraint de licencier parce qu’il ne pouvait pas respecter ses obligations salariales. Ce n’est pas une décision que j’ai prise à la légère. Personnellement, je sais combien il peut être difficile de trouver un emploi dans une économie peu performante, mais nous avons plus de dettes que d’argent, et la dernière chose que je ferais serait de ne pas payer mes collègues ou associés pour leur travail. Nous explorons toutes les options de financement dans l’espoir de ramener ces membres, mais, maintenant même, c’est la réalité“.

En dernier lieu, Zaimont a dit aux employés d’être à l’affût des courriels à venir faisant allusion à une indemnité de départ supplémentaire, ainsi qu’à une promesse apparente qu’ils seront assurés pour une assurance maladie en septembre. Cependant, qu’arrivera-t-il à Jeux Lab Zero est, pour le moment, un mystère, de sorte que nous ne pouvons que souhaiter le meilleur de l’avenir à ses membres, qui se sont révélés être des professionnels talentueux et engagés.

