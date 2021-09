La YouTubeuse disparue Gabby Petito vue dans les images de la caméra du corps de la police un mois avant sa disparition

Le 12 août, la police a répondu à un appel d’un tiers disant que Gabby et Brian s’étaient battus.

La police a publié des images de caméra corporelle de la YouTubeuse disparue Gabby Petito, 22 ans, et de son fiancé Brian Laundrie, 23 ans, un mois avant sa disparition.

Gabby a été portée disparue par sa mère Nicole Schmidt le 11 septembre. Elle avait voyagé à travers les États-Unis dans un camping-car avec son fiancé Brian à l’époque, qui est rentré seul chez lui en Floride.

La YouTubeuse a été vue pour la dernière fois le 24 août et on pense qu’elle se trouvait dans le parc national de Grand Teton, dans le Wyoming, lorsqu’elle a disparu. Gabby était en route pour le parc national de Yellowstone mais elle n’y est jamais arrivée.

La YouTubeuse disparue Gabby Petito vue dans les images de la caméra corporelle de la police un mois avant sa disparition. Photo : @gabspetito via Instagram, service de police de la ville de Moab

Nicole a reçu pour la dernière fois un SMS envoyé depuis le téléphone de Gabby le 30 août, qui disait : « Pas de service à Yosemite. » Cependant, elle pense que le message n’a pas été envoyé par Gabby et aurait pu être envoyé par Brian. Elle a déclaré au Daily Mail: « Ce texte n’était PAS de Gabby, je le sais! »

La vidéo de la caméra corporelle de Gabby Petito expliquée

Le service de police de la ville de Moab a maintenant publié une vidéo qui montre des agents tentant de désamorcer la situation entre Gabby et Brian le 12 août.

Gabby, qui a dit qu’elle souffrait d’un trouble obsessionnel compulsif, aurait giflé Brian parce qu’elle avait peur qu’il parte sans elle pendant une dispute. Dans les images, Gabby semblait visiblement bouleversée lorsqu’elle a dit au policier qu’elle avait un désaccord avec Brian mais elle s’était excusée : « Nous nous sommes disputés toute la matinée et il ne m’avait pas laissé monter dans la voiture avant. Il m’a dit que je besoin de se calmer […] Matinée agitée. »

On pense que le couple s’est séparé cette nuit-là mais s’est réuni le lendemain et a poursuivi son voyage. Selon un rapport d’incident de police obtenu par The Independent, le couple traversait une « crise de santé mentale » et aucune accusation n’a été déposée.

Brian, qui est rentré chez lui 10 jours avant que Gabby ne soit porté disparu, reste une personne d’intérêt dans l’affaire. Jusqu’à présent, Brian a refusé de confirmer quand il a vu Gabby pour la dernière fois ou pourquoi il est rentré chez lui avec leur van sans elle.

La police de North Port a déclaré: « Brian Laundrie est une personne d’intérêt dans cette affaire. Pour l’instant, Brian ne s’est pas rendu disponible pour être interrogé par les enquêteurs ou n’a fourni aucun détail utile. »

