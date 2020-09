La Xbox Tokyo Game Showcase 2020 aura lieu le 24 septembre

Ce 2020 a été une année très atypique dans le monde des jeux vidéo, et c’est que COVID-19 a perturbé les plans de la plupart des événements en direct que nous avons l’habitude de voir année après année. Les classiques du monde comme l’E3 ou la Gamescom ont dû être remplacés par des événements numériques qui ont rassasié le désir de nouvelles des fans.

Bien sûr, la même chose devrait se produire avec le Tokyo Game Show, événement qui aura lieu à partir du prochain 24 septembre et c’est sans aucun doute le plus important de ceux qui sont célébrés au Japon. L’organisation de l’événement a annoncé le programme de l’ensemble de l’événement, et le plus surprenant est sans aucun doute à son début: commencera par une vitrine Xbox.

Une vitrine Xbox ouvrira le Tokyo Game Show 2020

L’événement se déroulera via YouTube, et la vérité est que c’est plutôt une surprise puisque Microsoft n’avait pas publié d’informations à ce sujet. Compte tenu de la proximité entre l’événement et le lancement de la Xbox Series X, ce sera peut-être le moment où nous connaîtrons les informations importantes qui n’ont pas encore été révélées par Microsoft: prix et jour de lancement exact.

Pour le moment, ce n’est qu’une petite spéculation, mais il est certain que Microsoft profitera de cet événement pour démontrer que se développer sur le marché japonais est l’une de ses priorités. De Xbox Generation, nous couvrirons le Tokyo Game Show 2020 et nous vous dirons toutes les nouvelles annoncées, alors restez à l’écoute.