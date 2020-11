La Xbox Series X | S dépasse le million d’unités vendues au lancement

Les premières estimations établissent entre 1,2 et 1,4 million d’unités Xbox vendues pour la nouvelle génération.

Le lancement de Microsoft avec sa nouvelle génération de consoles, Série Xbox Series X et S, s’est avéré être un événement non seulement pour les amateurs de jeux vidéo, mais aussi pour les marchés internationaux de l’industrie du divertissement.

Le 10 novembre, Xbox a lancé ses deux modèles à la vente, avec un avantage de deux jours sur PS5 dans certains territoires, voire plus d’une semaine, comme c’est le cas en Espagne où il sera lancé le 19 novembre.

Même avec le doute de savoir dans quelle mesure cet avantage affectera par rapport à la concurrence principale, les premières estimations de ventes commencent à être connues pour Microsoft. Bien que ces chiffres ne soient pas officiellement révélés, la société américaine a précisé qu’il est le plus gros lancement de l’histoire de sa console.

Xbox vend entre 1,2 et 1,4 million de lancements

Le portail VGChartz, a publié cette semaine les premières estimations, où il est rapporté que la Xbox a en effet dépassé le record de ventes établi par la dernière génération avec Xbox One, où un million d’unités ont été atteintes dans les premières 24 heures.

Examen de la Xbox Series X / S.

Parmi les ventes qui totalisent plus de 40 pays où vous pouvez déjà acheter une Xbox et son approche à 1,5 million, la version Series X a été le best-seller, réalisant entre 800 000 et 925 000 unités contre 400 000 à 475 000 Série S.

Dans la répartition des régions, son marché le plus fort comme les États-Unis, près de la moitié des ventes avec 670 000 – 780 000 entre les deux consoles, marquant grande distance avec la zone européenne où il oscille entre 340 000 et 400 000 unités.

La bonne ouverture de la prochaine génération pour Xbox, est accompagné de son All-Access, là où le financement est autorisé de la console dans un total de 12 pays éligibles à cette offre (non inclus en Espagne).

En attendant que Sony lance sa nouvelle console pour que le reste du monde sache ce que l’entreprise japonaise peut atteindre, Microsoft inaugure la course à la nouvelle génération en battant ses propres records.

