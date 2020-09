La Xbox Series X montrera plus de ses jeux dans une nouvelle vitrine de jeux à l’occasion du Tokyo Games Show

Le Tokyo Games Show révèle à l’avance la présence de la Xbox et l’existence de son propre événement pour le salon japonais

Malgré le fait que l’été touche à sa fin, l’un des grands événements de l’industrie du jeu vidéo reste à venir au cours de ce mois de septembre, comme c’est le cas de Salon des jeux de Tokyo. Et il semble que la foire japonaise aura la présence de Xbox, qui montrera plus de Xbox série x et leurs jeux vidéo à travers une nouvelle vitrine des jeux Xbox dévoilé et daté par l’organisation de l’événement elle-même.

A été une vidéo programmée sur YouTube par l’organisation de Salon des jeux de Tokyo celui qui a révélé que une nouvelle vitrine des jeux Xbox aura lieu le 24 septembre à 14h00 (heure péninsulaire). Pour le moment, les détails concernant l’événement n’ont pas été révélés et on ne sait pas si nous verrons plus que ce qui a été montré tout au long de l’été ou si de nouvelles annonces de jeux vidéo seront proposées.

Nous devrons attendre le propre Microsoft confirmer et officialiser l’événement pour en découvrir les premiers détails. Nous supposons que ce sera une question de jours, voire d’heures, que cela se produise, nous aurons donc plus de détails bientôt. Ce qui est clair, c’est que Salon des jeux de Tokyo nous laissera des nouvelles concernant Xbox série x. Nous vous rappelons que vous pouvez suivre l’événement avec nous et nous serons attentifs à apporter toute nouvelle qui se présenterait à ce sujet.

Au delà de ça, Xbox série x a confirmé un lancement en novembre, mais il reste à connaître le catalogue de lancement complet, la date exacte et le prix avec lequel il arrivera sur le marché. Il est possible qu’au cours de ce même mois de septembre nous en apprenions davantage à ce sujet.

