La Xbox Series X montre sa résistance en essayant de la détruire

La console Microsoft a été très résistante aux chocs, même lorsqu’elle est connectée à l’alimentation

Série Xbox C’est la nouvelle gamme de consoles de Microsoft, qui était en vente dans le monde entier il y a quelques jours. Pour cette occasion, la société américaine a mis à disposition deux modèles différents, l’un appelé Xbox Series X et autres Xbox Series S. A propos de la première on sait que c’est la console la plus avancée en termes de composant technique, mais ce qu’on ne savait pas jusqu’à aujourd’hui c’est qu’il s’agit aussi de un morceau de matériel hautement résistant.

Xbox Series X, Next-Gen qui prend même des coups

Ensuite, nous vous laissons avec une vidéo d’un youtubeur célèbre dont le travail principal est de détruire les consoles et le matériel en général, comme vous pouvez le voir:

Comme nous pouvons l’apprécier, La Xbox Series X résiste à une multitude d’impacts différents dont il s’agit d’un réfrigérateur portable, qui frappe la console de Microsoft à chaque fois qu’il tombe dessus. Bien que peu à peu la console finisse par être en morceaux, on peut vérifier que continue même après avoir commencé à perdre un peu sa forme, ce qui nous permet de voir qu’en effet, Microsoft Il y a intégré une prouesse technologique qui ne sera gâchée par aucun succès.

Cette démonstration ravira de nombreux joueurs qui ont opté pour la Xbox Series lors de son lancement, et il ne faut pas oublier qu’ensemble les deux consoles sont devenues la meilleure première génération de toute l’histoire de la Xbox. Dans l’article suivant, vous pouvez en savoir plus sur ce que ces premiers jours de marché ont été pour les nouveaux travaux d’ingénierie de Microsoft:

Au final, nous retiendrons que cette démonstration de résistance n’implique pas que la Xbox Series X soit infaillible, surtout lorsqu’il s’agit de son lancement initial. Ici tu peux trouver quelques problèmes initiaux rapportés par les joueurs.

