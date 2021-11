La Xbox Series S/X se serait vendue nettement moins bien que la PS5

Logitech Webcam C920 HD Pro, Appels et Enregistrements Vidéo Full HD 1080p, Gaming Stream, Deux Microphones, Petite, Agile, Réglable, PC/Mac/Portable/Tablette/Chromebook - Noir

Appels et enregistrements vidéo 1080p en Full HD à 30 ips: la qualité vidéo nette, détaillée et aux couleurs vives vous assurera de toujours faire bonne impression. Objectif en verre Full HD: soyez vu à un niveau de qualité et de détail incroyable grâce à l'objectif en verre à cinq éléments et à une mise au point automatique de qualité supérieure. Correction de l'éclairage HD: la webcam C920 s'adapte automatiquement aux conditions d'éclairage pour produire des images claires et nettes même si vous êtes dans un environnement sombre. Des Images Plus Lumineuses: Équipée de la correction d'éclairage HD automatique, la webcam C920 s'adapte à vos conditions d'éclairage pour produire des images lumineuses et bien contrastées même si vous êtes dans un environnement sombre Son stéréo grâce à deux micros: capturez un son naturel lors des appels et de l'enregistrement de vidéos. La webcam flexible qui surpasse les webcams intégrées: compacte, agile et réglable, elle offre une nouvelle perspective aux appels vidéo. Compatible avec Chromebook : ce produit fonctionne de manière optimale avec un Chromebook. Il a été testé et approuvé comme répondant aux normes de compatibilité Chromebook pour vous offrir la meilleure expérience avec votre device.