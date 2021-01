La Xbox Series S / X peut produire 3 millions de tonnes de CO2 en 5 ans – voici pourquoi

Chaque joueur aime pouvoir s’immerger dans son titre préféré dès qu’il met la main sur la manette du console, mais depuis plusieurs générations, les machines à sous sont devenues complexes et nécessitent des temps d’allumage de quelques dizaines de secondes. Pour surmonter ce problème, les fabricants proposent un mode veille avancé avec allumage instantané au prix d’une quantité minimale d’électricité consommée en continu. Microsoft ne fait pas exception, en effet: selon une simulation du Conseil de défense des ressources naturelles, le Mode instantané à bord des consoles Xbox Series S / X pourraient les conduire à consommer l’équivalent de 3 millions de tonnes de CO2 en 5 ans en électricité.

La nouvelle du rapport du Conseil de défense des ressources naturelles est venue d’Ars Technica et est basée sur des calculs effectués sur les seuls États-Unis, ce qui signifie que pour l’ensemble de la planète, la facture pourrait être plus élevée. L’association a pris en compte la valeur de l’énergie consommée par les consoles en mode Instant On, c’est-à-dire 9 W; dans un an – la recherche se poursuit – il s’agit 78 kWh pour chaque console qui utilise le mode spécial de reprise rapide des sessions. Désormais, l’étude du Natural Resources Defense Council se lance dans certaines prédictions, à savoir que le total des consoles vendues dans leur cycle de vie de cinq ans pourrait être de 30 millions, que la plupart des unités seront vendues dans les premières années et que les deux tiers des acheteurs décideront d’utiliser le système Instant On.

Le résultat de l’opération est que rien qu’aux États-Unis, les Xbox Series S / X inactives pourraient consommeront 4 milliards de kWh au cours des 5 prochaines années. L’équivalent de l’énergie produite en un an par une centrale électrique de 500 MW, pour une facture cumulée maxi de 500 millions de dollars et 3 millions de tonnes de dioxyde de carbone dans l’atmosphère. Compte tenu des variables impliquées, c’est évidemment un gros « si »: Microsoft lui-même est intervenu sur le problème en soulignant que le mode Instant On n’est pas le mode d’utilisation par défaut, et qu’au premier démarrage il demande aux joueurs quelle option ils préfèrent. La demande du NRDC à Microsoft et aux joueurs est de faire de l’économie d’énergie l’option par défaut, respectivement, et de définir ce mode d’utilisation si vous ne l’avez pas déjà fait.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂