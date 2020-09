La Xbox Series S fuit à nouveau – où est l’annonce?

La Xbox Series S est une version allégée de la Xbox de nouvelle génération, qui est un secret incroyablement mal gardé. Maintenant, la nouvelle console a de nouveau fui – encore une fois via le matériel officiel de Microsoft.

Récemment, un contrôleur pour la Xbox Series X est apparu prématurément. Sur la boîte: une référence à la Xbox Series S, qui n’existe même pas officiellement. Maintenant, il y avait des références à la version allégée de la console, même dans le matériel de la Xbox One actuellement encore actuelle.

La Xbox Series S apparaît sur le coupon Game Pass

Sur Twitter, un utilisateur rapporte avoir acheté une manette Xbox One. L’appareil est livré avec un bon pour une courte période d’essai avec le Xbox Game Pass Ultimate. En petits caractères, une description du service, indiquant qu’il donne accès à «plus de 100 jeux de haute qualité sur Xbox Series X | S, Xbox One et Windows 10».

De toute évidence, la production matérielle de Microsoft est plus avancée que le département marketing. Il est bien sûr possible que les fuites répétées soient stratégiques. Il est difficile de voir quels pourraient être les avantages par rapport à une annonce officielle de la nouvelle console. Dans tous les cas, il est plus probable que le fabricant de Xbox ait réellement voulu annoncer la console il y a longtemps et a produit le matériel publicitaire en conséquence. La pandémie en cours a alors perturbé le calendrier.

Sony et Microsoft poussent autour du prix de la console

Les fans de consoles n’attendent pas seulement la confirmation de la Xbox Series S, mais aussi l’annonce des prix d’achat de la Xbox Series X et de la PlayStation 5. Sony et Microsoft se livrent à un duel de silence: les analystes supposent que les entreprises voudront attendre le concurrent nomme un prix afin de le sous-coter. Il est possible que Microsoft n’annonce la Xbox Series S comme une alternative bon marché à la Xbox Series X que lorsque le prix de la console la plus chère est officiel.

Mais bon, c’est septembre maintenant, les nouvelles consoles ne sortiront qu’en novembre. Donc dans deux bons mois. Il est peut-être temps …