La Xbox Series S catapulte son disque interne avec un nouveau modèle : couleur noire et espace de stockage doublé

Vente-unique Table basse double plateau en verre trempé, céramique et métal - Effet marbre noir - SENRINA

La table basse SENRINA saura apporter une véritable touche design à votre espace de vie par son plateau inférieur en effet marbre, tout en restant sobre par sa couleur monochrome noire. Elle pourra ainsi facilement s'intégrer dans votre intérieur et y accueillir vos divers objets et décorations. Si vous cherchez donc fonctionnalité et esthétisme, la table basse SENRINA est faite pour vous !Caractéristiques Couleur (nuance) : Noir Matière : Verre trempé, Céramique Epaisseur verre : 10 mm Piètement : Métal Aspect : Mat Type de pied : Tripode Utilisation : Intérieur Gamme : Les éphémèresDimensions Longueur (cm) : 79 cm Hauteur : 38 cm Profondeur : 79 cmSpécificitésVerre trempé : Verre cinq fois plus résistant qu'un verre traditionnel. Il est donc parfaitement adapté à son utilisation dans le mobilier : vous pourrez apprécier sa solidité et sa facilité à nettoyer.Céramique : Fabriquée à partir d'argile cuite, la céramique est un art qui est apparu il y a plus de 5 000 ans et qui n'a cessé d'évoluer avec l'histoire de l'Homme. Selon la nature de leurs composants et le procédé de fabrication, les objets en céramique ont un aspect (épaisseur du grain, teinte) et des propriétés différentes (solidité, résistance aux chocs ou aux rayures, vertues isolantes, facilité de nettoyage). Aujourd'hui, on retrouve le plus souvent la céramique dans les objets de décoration haut de gamme ou dans l'art de la table. Il existe néanmoins des meubles très design fabriqués à partir de céramique.Faites vite ! Les Éphémères sont une gamme de produits tendances présents temporairement sur notre site ! Ne manquez pas l’opportunité de trouver votre bonheur.LivraisonMeuble à monter soi-meme.Le délai de livraison de ce produit vous sera confirmé dans votre panier.Veillez à bien vérifier les dimensions de votre porte/escalier pour la livraison.ColisColis n°1 : Longueur 90 cm, Largeur 90 cm, Hauteur 47 cm, Poids 33 kg,