La WWE est censée transformer WrestleMania 38 en un événement massif de deux nuits

Après que COVID-19 a commencé à se propager et que le monde a semblé commencer à se fermer, beaucoup de choses ont changé. Nous vivons encore beaucoup de ces changements, en particulier compte tenu de la nouvelle variante Delta, plus contagieuse. Les événements sportifs se sont arrêtés pour la plupart, l’année dernière, et quand ils ont pu rouvrir, il n’y avait pas de fans autorisés. Les deux exceptions notables à cela étaient les courses de chevaux, qui se sont poursuivies sans fans, et la WWE.

Après une brève pause, la législature de Floride a dit à la WWE que leur entreprise et leurs employés étaient essentiels et que la formation et les spectacles étaient autorisés à se poursuivre sans fans au centre de formation de l’entreprise dans l’État. Cela a déclenché l’idée que Wrestlemania soit un événement de deux nuits pour les 36e et 37e éditions du plus grand événement de la société, bien qu’aucun fan ne soit présent. Si l’on en croit les rapports, Wrestlemania 38 poursuivra désormais cette nouvelle tradition, mais avec des fans capables de profiter du spectacle en direct et en personne.

Selon Sean Ross Sapp de Fightful Select, l’événement de l’année prochaine est prévu pour le 3 avril 2022. La société cherche, sans surprise, à organiser une extravagance de deux jours pour la première fois en organisant un live Wrestlemania avec des fans qui n’avaient pas une capacité limitée, depuis le début des restrictions imposées en raison du nouveau coronavirus de l’époque. L’événement devrait avoir lieu au stade AT&T, domicile des Cowboys de Dallas. J’applaudis personnellement cette décision car c’est probablement le moment le plus proche pour les fans de Cowboy de voir une sorte de championnat dans ce bâtiment pendant un certain temps. La dernière fois que la WWE a organisé l’événement au même endroit, elle a établi un record avec une foule de 100 000 fans.

Ce serait la première fois qu’un Wrestlemania pourrait potentiellement se vendre sur une période de deux jours. Les spectateurs seront cependant potentiellement régalés. Les indications avec le scénario, les matchs et le bon vieux moulin à rumeurs sont que l’ancien lutteur devenu acteur devenu lutteur invité, Dwayne « The Rock » Johnson pourrait faire un retour potentiel.

Un match aurait tendance à se diriger vers The Rock luttant contre l’actuel champion universel de la WWE, Roman Reigns. Interrogé à ce sujet, Reigns a déclaré ce qui suit lors de la Gestion de la charge podcast : « Je pense que je suis le gars (pour ramener Johnson). S’il y a quelqu’un avec qui il se sentirait à l’aise sur le ring, et qui aurait la bonne formation et qui pourrait se montrer à la hauteur de cette occasion, il n’y a aucun doute Je suis le gars. Nous devrons certainement casser beaucoup d’œufs pour y arriver « , » C’est juste de la bonne télévision. Aller de l’avant et construire un méchant vraiment dominant en moi et voici la superstar astronomique, il n’y a jamais eu un gars à son niveau. Il faudrait construire ce méchant pour en arriver là. «

The Rock est déjà revenu en guest star lors de grands événements de la WWE et la WWE a poussé le point de la relation familiale entre Reigns et Johnson. Avec AEW présentant une menace légitime pour la part de marché de la WWE, du moins à court terme, une telle décision aurait du sens. Brock Lesnar est récemment revenu après qu’AEW ait embauché CM Punk, donc la WWE pourrait chercher à ajouter un autre nom énorme pour aider à mettre en évidence leur plus grand événement et Johnson est l’une de leurs stars les plus brillantes. Bien que rien ne soit confirmé, nous devrions commencer à voir comment les événements des mois à venir commenceront à façonner les Wrestlemania.

Sujets : WWE