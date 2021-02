La vue de Mars: voici la 1ère photo du rover Perseverance de la NASA!

Quelques minutes seulement après que le rover Perseverance Mars de la NASA ait cloué son atterrissage sur la planète rouge, le vaisseau spatial a renvoyé les deux premières images de sa nouvelle maison dans le cratère Jezero.

Après un voyage de sept mois vers Mars, le rover Perseverance a terminé la périlleuse procédure d’atterrissage surnommée « sept minutes de terreur » jeudi 18 février, avec un atterrissage réussi annoncé juste avant 16 h HNE (21 h 00 GMT ou 13 h 00 PST au siège de la mission au Jet Propulsion Laboratory de la NASA en Californie Quelques minutes après l’arrivée de la bonne nouvelle, la NASA a reçu les deux premières images du rover.

Il s’agit de la première photo du rover Perseverance de la NASA renvoyée sur Terre après son atterrissage sur Mars le 18 février 2021. (Crédit d’image: NASA)

Ces photographies ont été prises par des caméras de danger attachées à l’engin spatial et sont des images en noir et blanc; ils ont également été pris avec des couvercles toujours attachés aux objectifs de la caméra pour leur protection. Les images ultérieures du rover seront beaucoup plus impressionnantes.

La première image montre également l’ombre réconfortante du rover lui-même projetée sur la surface martienne. Les nouvelles photographies aideront également le personnel de la mission à identifier précisément où dans la zone d’atterrissage Persévérance a atterri.

Une deuxième image du rover Perseverance prise juste après l’atterrissage montre la vue de l’arrière du vaisseau spatial. (Crédit d’image: NASA)

Mais ces images sont exactement ce que les scientifiques de la mission voulaient voir, montrant la surface rocheuse du cratère Jezero de Mars. Les scientifiques de la mission ont choisi l’emplacement parce qu’ils pensent que lorsque la planète rouge était encore recouverte d’eau, le cratère était autrefois un lac, avec un delta de rivière déposant des sédiments sur son sol.

L’étude de ces roches, espèrent les scientifiques, leur permettra de mieux comprendre l’habitabilité passée de la planète et d’éclairer la recherche de traces de vie sur Mars.

Des membres de l’équipe Perseverance de la NASA regardent depuis la salle de contrôle de la mission du JPL alors que les premières images arrivent quelques instants après l’atterrissage réussi du rover sur Mars, le 18 février 2021. (Crédit d’image: Bill Ingalls / NASA)

