La vraie signification de Cinco De Mayo – 5 faits amusants sur les vacances de célébration

Smartbox Box pour enfant à domicile contenant 1 thème sur la nature, graines à semer et activités amusantes Coffret cadeau Smartbox

Dans les yeux des enfants, la nature est un doux mystère qui regorge de merveilles et dont ils sont souvent très curieux. Menthe et Primevère vous propose de recevoir chez vous 1 box Solo Nature pour vos petits amoureux de l’extérieur. Dans chaque coffret, vous retrouverez des graines ou des bulbes à semer, des pastilles de semis, un livret avec des conseils pour le jardinage, le descriptif des activités et un thème découverte, et puis enfin le petit matériel nécessaire pour mener à bien ces occupations. Il peut s’agir de petits bricolages, de décorations ou encore recettes à réaliser avec ce que vous avez semé. Vos bouts de chou seront donc équipés pour découvrir de manière ludique le monde qui nous entoure et s’éveiller à la nature !