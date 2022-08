La vraie relation d’Elena Rivera et Eric Masip en dehors d’Alba, la série Netflix

Netflix

Lever du soleil C’est l’une des séries espagnoles les plus importantes sur Netflix. Mais comment ses protagonistes Elena Rivera et Eric Masip s’entendent-ils en dehors du plateau ? On vous dit !

© @seriealbaEric Masip et Elena Rivera

Depuis plusieurs années, les séries espagnoles sont devenues les grandes alliées de Netflix et, pour cette raison, la plateforme continue de miser sur elles. En fait, l’exemple le plus récent est Lever du soleil, qui vient d’arriver chez le géant du streaming et fait fureur. La fiction a un total de 13 épisodes qui capturent une histoire captivante, mais en même temps controversée. A tel point que des milliers de personnes ont été fascinées par l’intrigue.

Cette série met en vedette Elena Rivera, qui donne vie à Lever du soleil, une jeune femme victime d’un viol collectif, qui sert de point de départ à l’histoire. Eh bien, lors de son enquête pour découvrir qui étaient ses violeurs, il se rend compte non seulement qu’il les connaît et a partagé du temps avec eux, mais ouvre également les portes d’un monde plein de mafias. À son tour, il découvre qu’il existe d’autres victimes, qui pourraient être son seul salut.

Sans aucun doute, c’est un drame qui a réussi à traverser les frontières grâce à son intrigue intense. C’est pourquoi, avec le succès de Lever du soleil son protagoniste, Elena Rivera, s’est catapulté à la renommée internationale et est devenu l’une des plus grandes stars du moment. Eh bien, sa performance était digne d’admiration et plusieurs téléspectateurs ont été ravis du travail de l’actrice.

Cependant, au-delà du travail de Rivera, l’une des choses qui a le plus retenu l’attention est la grande chimie entre elle et sa co-star, Eric Massip. L’acteur a été catapulté à la renommée mondiale pour son apparition dans par ma fenêtreun film Netflixet maintenant il brillait avec son rôle de Bruno Costa dans Lever du soleil. Et, bien que dans la série ils n’aient pas une relation où tout est rose, la vérité est que leur histoire s’est déroulée de manière si réelle que le grand travail des acteurs a traversé les écrans.

C’est pourquoi de nombreux fans se demandent Quelle est la vraie relation entre Eric Masip et Elena Rivera en dehors de Lever du soleil. Cependant, il convient de noter que entre eux il n’y a rien de plus qu’une bonne amitié et leur lien ne va pas beaucoup plus loin. De plus, la vérité est que, récemment, il a été lié à son partenaire dans par ma fenêtreEmilia Lazo, qui donne vie à Claudia, mais à ce sujet, il n’y a rien de confirmé non plus.

