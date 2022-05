La vraie relation de Millie Bobby Brown et Sadie Sink en dehors de Stranger Things

Millie Bobby Brown et Sadie Sink sont deux des protagonistes de Stranger Things, chacune avec sa propre histoire. Comment les actrices s’entendent-elles dans les coulisses ?

Il manque de moins en moins pour la première du volume 1 de la saison 4 de choses étranges dans quel sera son retour au service de streaming, Netflix après presque trois ans. Les fans attendent avec impatience la suite de l’histoire, qui sera à nouveau interprétée par Millie Bobby Brown comme Onze. D’autre part, Évier Sadie semble prendre un nouveau rôle important dans l’intrigue avec Max, tant on attend des actrices. Comment s’entendent-ils ?

Les épisodes suivants se déroulent six mois après la bataille de Starcourt, où Max subit la perte de son frère, Billy, et plus tard, augmenter voit devant ses yeux la mort de son père, Jim Hopper. Après cette situation, le gang se sépare, mais bientôt ils se retrouveront. « En cette période où ils se sentent si vulnérables, une nouvelle menace surnaturelle terrifiante surgit, un mystère qui, s’il était résolu, mettrait fin aux horreurs du monde à l’envers » termine son synopsis.

Comment Millie Bobby Brown et Sadie Sink s’entendent-ils ?

Les deux actrices se sont rencontrées sur le plateau d’enregistrement de la saison 2 de la série, où leurs personnages n’ont pas démarré de la meilleure des manières, puisque augmenter je sentais que Max cela pourrait empiéter sur son lien avec Mike. Cependant, au fil des épisodes, ils établissent une grande amitié et le public se souviendra de scènes où ils font du shopping ensemble ou parlent de garçons.

Dans la vraie vie, ses interprètes sont aussi devenus de grands amisau point qu’au cours de leur première année, ils sont partis en vacances à Cabo, au Mexique, avec leurs familles. sadie a deux ans de plus que Millie mais cela ne l’a pas empêchée de nouer un lien positif avec son coéquipier et maintenant l’une de ses personnes préférées dans son entourage.

À partir de 2017, ils ont posté diverses photos ensemble sur leurs comptes Instagram. « Quand j’ai dit au revoir, j’ai offert le plus beau des cadeaux à ma meilleure amie et lui ai dit que je l’aimais beaucoup. Ma sœur pour toujours » a écrit Millie après la fin d’un tournage, tandis que sadie a répondu dans un commentaire : « On en a fini avec El et Max. Je t’aime tellement Millie Bobby Brown, merci pour les souvenirs. ». Il ne fait aucun doute que l’amitié générée dans la fiction a franchi la barrière de la réalité et actuellement ils s’entendent au mieux.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂