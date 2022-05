La vraie relation de Chris Pratt et Chris Hemsworth dans « Thor : Love and Thunder »

MERVEILLE

L’acteur de Thor et le leader des Gardiens de la Galaxie se retrouveront dans le prochain film de Marvel Studios. C’est ainsi que les stars de la franchise s’entendent en coulisses.

© GettyLa véritable relation de Chris Hemsworth et Chris Pratt.

Le Univers cinématographique Marvel il a exposé son objectif depuis qu’Iron Man et Captain America ne font plus partie des Avengers. Il s’agit de la présentation de personnages complètement renouvelés comme ce fut le cas de Moon Knight avec sa série sur Disney+ ou America Chavez dans Doctor Strange dans le multivers de la folie. Mais les classiques de la franchise continuent aussi de parler. Cela sera démontré dans Thor : Amour et tonnerre le caractère de Chris Hemsworth et les Gardiens de la Galaxie, menés par Chris Pratt.

Alors qu’en 2011 le premier film du Dieu du Tonnerre est sorti de la main de Kenneth Branagh, en 2014 James Gunn a révolutionné le ton habituel des studios Marvel avec l’histoire de Peter Quill, Gamora, Drax, Nebula, Groot et Rocket. Ainsi, en 2017, Taika Waititi revient au style particulier et avec Thor : Ragnarök a montré un visage complètement différent du personnage. En ce sens, en Avengers : Fin de partie (2019)les personnages se sont croisés posant les bases de ce qui sera la prochaine sortie en salles du studio.

Tout comme dans ce film, Chris Hemsworth comme Thor et Chris Pratt comme Pierre Quill, ils ont montré une chimie hypnotique grâce à leur rivalité à l’écran. De cette façon, ils sont prêts à revenir dans la franchise main dans la main avec Thor : Amour et tonnerre. La bande-annonce officielle a avancé certaines des scènes que les acteurs partageront dans le film. Mais… Comment ce duo qui brille dans le MCU s’entend-il dans la vraie vie ?

Alors qu’ils se préparent pour la prochaine sortie du film 8 juilletChris Pratt est sur le point de sortir Jurassic World : Dominion et Chris Hemsworth jouera tête d’araignée pour Netflix. Dans le cadre de la promotion de son projet, le premier d’entre eux a évoqué le lien qu’ils entretiennent derrière les caméras. En dialogue avec SFX Magazine, il a affirmé : « J’adore pouvoir travailler avec Chris Hemsworth, il est comme Thor dans la vraie vie”.

Précisant qu’il ne s’agit que d’une dispute ironique à l’écran, Pratt a fait remarquer à son partenaire: « C’est le gars le plus gentil, il est super drôle et travaille très dur. C’était génial, j’ai adoré chaque minute du tournage de Thor 4”. Et il a conclu : «Je suis reconnaissant que nous ayons enregistré en Australie et de le voir travailler là-bas avec ses compatriotes. Et avec le réalisateur, Taika Waititi, qui est tout simplement scandaleux. votre style est unique”.

