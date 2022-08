La vraie raison pour laquelle Zac Efron et Vanessa Hudgens ont mis fin à leur relation

CÉLÉBRITÉS

Les stars de High School Musical ont été en couple de 2005 à 2011. Découvrez comment elles se sont rencontrées, comment elles ont marqué Hollywood et pourquoi elles ont rompu après le succès de Disney.

© GettyZac Efron et Vanessa Hudgens ont été en couple de 2005 à 2011.

Ces dernières semaines, les fans les plus fidèles de Lycée musical ils ont commencé à spéculer avec la théorie d’une réunion entre les acteurs de la trilogie originale. C’est que non seulement la participation de Corbin Bleu à High School Musical : La comédie musicale : La sériela série Disney+, mais aussi Zac Efron et Vanessa Hudgens Ils ont visité, à quelques jours d’intervalle, l’école où ont été tournés les célèbres films réalisés par Kenny Ortega. Comment est votre relation aujourd’hui ?

Actuellement, chacun d’eux brille par sa propre carrière, ce qui montre clairement que Disney a été laissé pour eux. Mais il est indéniable que c’est ainsi qu’a commencé une histoire d’amour bouleversante : c’était à l’audition de Lycée musical quand la flèche s’est produite. Le studio avait décidé de faire quelques tests de chimie pour déterminer le couple parfait pour faire la une de cette histoire pour adolescents. Efron lui-même a déclaré lors d’un dialogue avec THR: «Lors des lectures de scénario, j’étais jumelé avec Vanessa Hudgens.”.

Le lien entre eux était évident et ils ont donc décidé qu’ils seraient responsables de l’interprétation Troy Bolton et Gabriella Montez dans le film qui sortira en 2006. Cependant, depuis 2005 Ils ont commencé à sortir ensemble en gardant un profil bas. Ils n’ont été montrés qu’à la fête d’anniversaire d’Ashley Tisdale, avant même la première de la trilogie. « Nous avons créé un lien dès le début. On s’est dit : ‘On fait ça ensemble, c’est nous ou rien. »Hudgens a expliqué dans une interview avec People.

C’est ainsi qu’avec la première du film, ils n’ont pas essayé de cacher leur amour. Ils ont commencé à marcher sur des tapis rouges, à participer à des événements et à recevoir des récompenses en tant que couple établi. Ils se sont même rendus à Hawaï et se sont accompagnés dans les nouveaux projets qui les ont fait devenir des figures de la société Mickey Mouse. Pourtant, cela ne semblait pas être une romance à long terme. Au contraire, ils ont choisi de vivre au jour le jour. C’est ainsi que Vanessa le faisait savoir en 2009 lors d’une conversation avec People : «Je crois que se marier et fonder une famille C’est super, mais je suis tellement concentré sur ma carrière en ce moment que ça ne me vient pas vraiment à l’esprit.”.

Quoi qu’il en soit, en 2010 et cinq ans de relation, l’actrice a insisté dans un reportage Glamour : « Dès le début, nous avons eu une connexion, je pense que tout le monde pouvait le voir. Je suppose que nous avons maintenant une relation mature. Je pense que nous nous inspirons mutuellement. J’aime avoir quelqu’un avec qui grandir. ». En décembre de cette année-là, différentes sources ont confirmé son interruption bien qu’un mois plus tard, des rumeurs de réconciliation aient fait surface après qu’ils se soient embrassés à l’ouverture d’Eden Hollywood de SHG.

Des semaines plus tard, Hudgens a révélé qu’ils étaient toujours amicaux et essayaient de résoudre leurs conflits. Mais en mars 2011, il n’a pas tardé à annoncer sa séparation définitive. Il parait, leurs nouveaux projets de films les ont obligés à garder trop longtemps leurs distances. Aussi, selon les rapports People, au cours des dernières années de relation, Zac Efron était aux prises avec ses problèmes de dépendance. Cela aurait pu fragiliser le lien. L’interprète de Gabriella Montez a déclaré au New York Times : «Je suis passé par une phase où il en avait très marre. Les filles ont couru après lui et je leur ai lancé des regards sales.”.

Enfin, en septembre 2011, Vanessa Hudgens a prouvé que la relation appartenait déjà au passé lorsqu’elle a commencé à sortir ensemble majordome austin, qui a récemment joué dans le biopic d’Elvis. Pendant neuf ans, il a été en couple avec l’acteur, restant loin de tout contact avec Zac Efron. le galant de Lycée musicalpour sa part, a fait remarquer dans une conversation avec THR : «C’est une femme douce et vraiment intéressante”.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂