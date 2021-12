La vraie raison pour laquelle Warner Bros. a viré Johnny Depp de Fantastic Beasts

La première bande-annonce de Les Animaux fantastiques : Les secrets de Dumbledore, la troisième tranche des spin-offs de Harry Potter, l’une des sagas les plus populaires de tous les temps. Le prochain film continuera avec ce qui a été vu précédemment, mais le grand changement sera que Johnny Depp ne reviendra pas jouer Gellert Grindelwald et a été remplacé par Mads Mikkelsen. Quelle était la vraie raison de votre désengagement ?

C’est début novembre 2020 que il a été officiellement annoncé que Waner Bros. avait décidé de licencier l’acteur des projets à venir. En même temps, Depp a posté une lettre sur son compte Instagram officiel: « Je voudrais vous faire savoir que Warner Bros. m’a demandé de démissionner de mon rôle de Grindelwald dans Les Animaux Fantastiques, je respecte cela et j’accepte votre demande », bien qu’il ait également précisé qu’il allait essayer de renverser la situation dans laquelle il se trouvait.

Comme on le sait publiquement, la star de différents films de Tim Burton Il entretient actuellement un litige devant son ex-femme, Amber Heard, dans lequel ils accusent d’agressions physiques et de diffamation s’est passé dans les 15 mois du mariage. Pour ce cas, le journal britannique Le soleil Il l’a ouvertement qualifié de « batteur de femme » et a généré un autre procès, bien que Johnny a perdu au tribunal.

+ La vraie raison du licenciement de Johnny Depp

Après la défaite judiciaire pour la plainte en diffamation avec Le soleil, Warner Bros. l’a informé de son licenciement. La vraie raison ? Lorsque AT&T a généré la fusion entre WB et Time Warner, il y a eu un changement au sein de WarnerMedia dans le domaine exécutif. Jason Kilar et Ann Sarnoff sont arrivés en tant que PDG et chef de studio, qui ils avaient à l’esprit que leurs productions étaient loin de tout type de controverse. Le cas de Johnny Depp était semé de controverses et c’est pourquoi la décision a été prise de l’expulser.

Immédiatement après l’annonce, les fans de l’acteur ont tourmenté les réseaux avec le hashtag « #JusticeForJohnnyDepp » en soutien et défenestrer le producteur pour la mesure stricte qu’ils ont prise. Jusqu’à ce moment, Depp avait filmé une seule scène de Les Animaux fantastiques : Les secrets de Grindelwald, mais il avait un contrat dit Pay or Pay, qui exige qu’il soit entièrement rémunéré en argent, et c’est pourquoi quelques jours de tournage ont coûté 16 millions de dollars.

+ Comment rejoindre la chaîne Spoiler sur Telegram ?

Si vous avez un compte Telegram, cliquez simplement sur le bouton suivant.

Mais si vous n’avez pas encore de profil sur la plateforme, vous pouvez le télécharger depuis l’Apple Store ou le Google Store, selon le système d’exploitation de votre téléphone portable. Une fois dans l’application, dans le moteur de recherche mettez « Spoiler BV » et là vous pouvez nous donner abonnez-vous pour être au courant de toutes les nouvelles.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂