La vraie raison pour laquelle Spider-Man: No Way Home arrive sur HBO Max et non sur Disney +

La date de première de Spider-Man: No Way Home sur HBO Max a été confirmée, mais il y a confusion sur le fait de ne pas avoir atteint Disney + s’il s’agit d’une bande Marvel. Parce que?

Spider-Man : Pas de retour à la maison C’est le film le plus important de l’univers cinématographique Marvel depuis Avengers : Fin de partie (2019), car il a laissé des moments mémorables aux fans qui l’ont conduit à être un succès au box-office mondial. dans les dernières heures il a été confirmé qu’il sera disponible sur le service de streaming HBO Max à partir du 22 juilletmais des doutes ont surgi quant à la raison pour laquelle il n’atteint pas Disney+. Quelle est la raison?

La bande du super-héros joué par Tom Holland a donné au fandom le premier Spider-Verse dans une version live-action, ainsi que les ajouts de Tobey Maguire et Andrew Garfield. Cet événement unique dans le MCU a été une belle récolte d’argent et de la même manière on pense que son intégration dans une plateforme générerait des millions de vues. Dans ce cas, ce sera sur HBO Max.

+Pourquoi Spider-Man : No Way Home arrive-t-il sur HBO Max ?

Luis DuránGeneral Manager de HBO Latin America, a annoncé fin 2021 : « Examen de la programmation de films en 2022. Au cours du premier semestre de l’année, HBO Max présentera en première 8 des 10 films les plus rentables d’Amérique latine, dont The Matrix, F9 Last Saga, Morbius, Venom et Spider-Man. » À l’époque, la déclaration était une surprise, mais aujourd’hui c’est une réalité complète quand il est confirmé qu’il sera ajouté au catalogue le 22 juillet.

A la suite de cette publication, les commentaires des internautes sur les réseaux sociaux visés pourquoi ce ne sera pas sur Disney+, puisque c’est un film au sein du MCU. La raison est simple et c’est que le film et le personnage appartiennent à 100% à Sony Pictures et non à Disney, donc en ayant leurs droits de distribution, ils sont totalement libres de décider où et comment leurs productions peuvent être vues.

Début 2021, ils ont annoncé un accord entre Sony et Disney qui permet à leurs films de 2022 à 2026 de diffuser la maison de Mickey Mouse, ainsi que des collections plus anciennes telles que homme araignée. Cependant, jusqu’à présent, il n’y a pas de nouvelles de ce contrat et avec l’arrivée de Spider-Man : Pas de retour à la maison un hbo max Nous imaginons qu’il n’y aura pas de changements, du moins au cours de cette année.

