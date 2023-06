La vraie raison pour laquelle Scream Queens avec Emma Roberts a été annulé

in

Bien que Glee ait été un succès avec Lea Michele à la barre, la série 2015 n’a pas duré trop longtemps. C’est la raison pour laquelle 20th Century Fox Television a suspendu la diffusion.



© IMDbEmma Roberts et Lea Michele ont joué dans Scream Queens.

Le série de ryan murphy sont devenus une tendance après le phénomène de joie en 2009. De cette façon, chacune de ses nouvelles productions est prometteuse et laisse les utilisateurs plus que satisfaits, comme ce fut le cas avec Dahmer sur Netflix en 2022. Cependant, il y a une fiction qui n’a pas eu le même impact et finalement Elle a été annulée : crier les reines. Pourquoi c’est arrivé?

Le programme a été lancé en 2015après la fin de joieet compté avec la participation de lire Michèle, qui avait fait la une de la série musicale à succès. A cette occasion, le ton a complètement changé, puisqu’il s’agissait d’une production d’anthologie comique et horrifique. Brad Falchuk, Ian Brennan et Dante Di Loreto Ils étaient derrière le projet.

De quoi s’agissait-il crier la reine? La série avait deux saisons et a commencé sur un campus universitaire secoué par une série de meurtres. En ce sens, il était basé sur la sororité Kappa Kappa Tau et présentait des performances de Emma Roberts, Skyler Samuels, Glen Powell, Diego Boneta, Jamie Lee Curtis et Abigail Breslinentre autres chiffres.

+ Pourquoi Scream Queens a-t-il été annulé ?

Après deux saisons, en 2017, 20th Century Fox Television a annoncé que crier les reines avait été annulé. Depuis lors, les fans de fiction ont été enthousiasmés par le possible retour de la série à plus d’une occasion. C’est qu’en 2019, Ryan Murphy a révélé qu’il était en pourparlers pour réaliser le saison 3, un film ou un redémarrage. Enfin, en 2020, il a assuré que le troisième volet était en développement. Cependant, depuis lors, il n’y a eu aucun développement.

La vérité est que lors de sa transmission, les niveaux d’audience étaient trop faibles. C’est pourquoi Gary Newman -président de Fox au moment de l’annonce de la décision- a déclaré : « C’est une série d’anthologies, et Ryan avait l’impression d’avoir raconté l’histoire à travers les deux saisons, il avait l’impression que l’histoire était complète. Il n’y a pas de plan pour revenir en arrières et raconter plus d’histoires“.

