La vraie raison pour laquelle Scarlett Johansson n’a pas de médias sociaux

À l’heure actuelle, il est courant pour nous d’interagir à travers la virtualité et de passer beaucoup de temps dans notre journée accompagnés d’un dispositif technologique. C’est notre fenêtre sur un monde dans lequel nous trouvons des célébrités du cinéma et de la télévision partageant chaque instant de leur vie. à ses millions d’adeptes, mais il y a ceux qui sont réticents à cette question, comme Scarlett Johansson. Parce que?

L’actrice est l’une des plus populaires de ces dernières années, et une grande partie de cette réussite est due à sa participation à la Univers cinématographique Marvel, où il a joué d’une manière formidable Veuve noire. Son personnage était l’un des plus célébrés par les fans, qui ont pleuré sa mort à la fin de la phase 3, dans Avengers: Fin de partie, mais la reverra dans le même rôle dans son propre film.

Il rejoint la famille Marvel en 2010 pour le film Iron Man 2, dans le rôle de Natasha Romanoff ou également connu sous le nom de Natalia Alianovna. Nous suivons plusieurs de ses collègues sur les réseaux sociaux, tels que Robert Downey Jr., Chris Evans, Tom Holland, Chris Hemworth et Mark Ruffalo, entre autres, mais elle ne veut rien savoir et surement on ne la verra jamais dans la virtualité, selon leurs propres déclarations.

+ Pourquoi Scarlett Johansson n’a-t-elle pas de réseaux sociaux?

Il y a quelques années, elle a été consultée et a répondu: « Je n’ai pas de compte Facebook ou Twitter, je ne peux penser à rien que je préfère faire autre que partager en permanence des détails de ma vie quotidienne ». Il considère que ce que font les gens est un phénomène étrange et ajoute: « Je préfère que les gens aient moins accès à ma vie personnelle. Si je peux continuer ainsi, je serai une femme très heureuse. ».

Peut-être La principale raison pour laquelle il n’a pas choisi d’utiliser les réseaux sociaux est que, en 2011 et 2016, il a subi une violation de sa vie privée., lorsque des photos de lui sans vêtements ont été divulguées. Bien que le pirate informatique responsable ait été puni de 10 ans de prison, il a déclaré à l’époque: «C’était dévastateur. Absolument choquant et dévastateur à l’époque; une invasion. Je me sentais comme une femme qui avait été si dégradée et c’est la chose la plus horrible qui puisse vous arriver..