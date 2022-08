La vraie raison pour laquelle Sam Heughan d’Outlander ne sera pas le prochain James Bond

célébrités

James Bond est à la recherche d’un nouvel acteur et beaucoup veulent Sam Heughan, le protagoniste de Étranger, mais ce ne sera pas possible. Savoir pourquoi.

Le fait que Daniel Craig raccroché le smoking James Bond Cela a marqué un avant et un après dans la franchise d’agent 007. En effet, malgré le fait que l’acteur ait quitté le poste l’année dernière, on ne sait pas encore qui le remplacera. Même ainsi, la vérité est que de nombreux noms ont émergé comme candidats possibles et l’un d’eux est Sam Heughan, devenu célèbre dans le monde entier grâce à son rôle de Jamie Fraser dans Étranger.

Sam Heughanqui a conquis des milliers de personnes à travers le monde grâce à son travail de Jamie Fraser dans Étrangerest l’un des favoris pour être le nouveau James Bond. C’est qu’au-delà de sa grande performance en tant qu’homme de l’époque révolue, l’acteur a également démontré sa polyvalence. Eh bien, il a participé non seulement à des films romantiques, mais a également brillé dans des productions d’action qui lui ont donné l’opportunité de faire partie de la liste des candidats.

Cependant, la vérité est qu’on sait depuis peu que Sam Heughan a déjà été complètement exclu en tant que nouveau James Bond. À la tristesse des fans, malgré le fait qu’il ait déclaré son intention d’amener le Le personnage de Ian Fleming, la vérité est que l’acteur ne répond pas aux exigences imposées par la société de production. C’est dans les dernières heures qu’il est apparu ce que les réalisateurs du film recherchent pour le nouvel interprète et Sam n’entre pas dans le dénominateur commun.

Le prochain acteur à jouer James Bond ne devrait pas avoir plus de 40 ans et mesurer au moins un mètre et 77 centimètres. Et bien que la taille puisse aider Heughan, l’âge ne l’est certainement pas. C’est parce que Sam a déjà eu 42 ans et a dépassé l’âge prévu pour la nouvelle vie de Bond. En tout cas, la réalité est que tout n’est pas perdu.

Un autre des candidats préférés des fans pour être le nouvel agent 007 est Henry Cavill, qui serait dans le collimateur du producteur et pourrait enchanter les fans. Plus d’une fois, les partisans de cet acteur l’ont positionné, lui et Heughan, comme les favoris, et maintenant Cavill pourrait conserver la position ! Même ainsi, pour le moment, personne n’a été choisi, donc tout est spéculation et, apparemment, nous devrons continuer à attendre.

