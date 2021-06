La vraie raison pour laquelle Robert De Niro a perdu la face

Vito Corleone dans Le Parrain II, Travis Bickle dans Taxi Driver, Jake LaMotta dans Wild Bull, Max Cady dans The Cape of Fear et Jimmy « The Gent » Conway dans Good Boys. Des papiers emblématiques fabriqués par Robert de niro qui ne sera pas oublié par la figure qu’il représente dans l’histoire du cinéma, bien que ces derniers temps il perdait ce prestige et optait pour des projets que nous n’aurions jamais pu imaginer. Quelle est la vraie raison de vos décisions ?

Nous vous avons dit récemment que sur 27 cassettes qu’il a réalisées au cours de la dernière décennie, 19 ont été ridiculisées par les critiques et ignoré par les téléspectateurs. C’est en 1999, avec le rôle de Paul Vitti dans Analizame, qu’il change complètement de carrière et entame une nouvelle voie avec des rôles vraiment oubliables, bien que tout a une raison et la raison principale est l’argent.

Après tout neuf Stagiaire Mode (2015), Il a avoué qu’il ressemblait au personnage du film, un retraité à la recherche d’un travail : « A mon âge, on devient pensif… Au final il me reste au plus 30 ans de carrière », a-t-il assuré. Cependant, Il y a quelques mois, on a également appris qu’il traversait actuellement son pire moment financier et qu’il était au bord de la faillite..

La réalité dans cette légende hollywoodienne est qu’il a besoin d’argent. Même s’il se moquait à l’époque des interprétations qui l’éloignaient des nominations aux Oscars, aujourd’hui ta situation est très compliquée. La pandémie de coronavirus l’a durement touché en possédant Nobu, une chaîne de restaurants et d’hôtels à la mode aux États-Unis et dans une partie de l’Europe.

Ce n’est pas tout, L’acteur a divorcé de Grace Hightower en 2018 et, selon divers médias, son ex-femme mène une vie ostentatoire. « M. De Niro a 77 ans, et bien qu’il aime son métier, il ne devrait pas être obligé de travailler à ce rythme prodigieux. Quand cela se terminera-t-il? Quand aura-t-il la possibilité de ne pas choisir tous les projets qui se présentent à lui ? »a déclaré son avocate Caroline Krauss.







En réponse à cette déclaration, La défense de Hightower a déclaré que De Niro avait dépensé environ 5 millions de dollars entre ses vacances 2019 et 2020, où il avait le luxe de louer des hélicoptères et d’emmener ses amis d’un endroit à un autre également dans un jet privé.. A 77 ans, il semble avoir choisi son prochain projet, puisqu’il sera en Tueurs de la Lune Fleur, dirigé par son ami Martin Scorsese, où il partagera un casting avec Leonardo DiCaprio et Jesse Plemons. Sera-ce le même qu’avant ?