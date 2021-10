La vraie raison pour laquelle Peaky Blinders aura un film et non une septième saison

La sixième saison de Peaky Blindersil serait déjà prêt à sortir. La fin du tournage a été confirmée il y a longtemps, mais les travaux de post-production prennent plus de temps que prévu, la série arrivera donc en 2022. Bien que la date exacte soit encore inconnue, tout indique qu’en février de l’année prochaine les nouveaux épisodes seront publié.

Avec cette édition, Peaky Blinders cessera de diffuser sur le petit écran. En effet, la sixième sera la dernière des éditions créées en format série. Cependant, cela ne signifie pas que l’histoire avec Cillian Murphy touche à sa fin. C’est qu’en 2023, après la première de la prochaine partie, un film commencera à être tourné.

Steven Knight, le créateur de Peaky Blinders, a annoncé cette décision début 2021 complétée par des nouveautés tout au long de l’année. Et maintenant, la vraie raison est connue pour laquelle le réalisateur a jugé approprié de ne pas faire une saison sept, mais de terminer l’histoire avec un long métrage.

D’après ce qui s’est passé, le plan de Knight était toujours de mettre fin à l’intrigue avec un film, mais il a aussi toujours pensé à faire une prochaine partie. Tel est ainsi L’arrivée de la pandémie de COVID 19 a immédiatement anéanti tous ses plans et, par conséquent, il a été contraint de ne se plier qu’à l’un de ses souhaits..

La crise sanitaire, qui a touché des milliers de productions dans le monde, compliquerait encore une fois les temps de production et de tournage, mais un film serait bien plus efficace puisqu’il devait fonctionner dans un temps réduit et avec des protocoles. En outre, Ce type de projet vous donnera la possibilité d’avoir un panorama plus large en termes de production et d’histoires car vous aurez la possibilité d’ajouter des détails qui ne sont pas disponibles pour la télévision.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂