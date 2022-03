La vraie raison pour laquelle Outlander 6 ne sera pas diffusé sur Netflix

Netflix

Une nouvelle saison du drame historique arrive, mais malheureusement elle ne sera pas disponible pour les utilisateurs de Netflix. Quelle est la raison de cette décision ?

© StarzLa vraie raison pour laquelle Outlander 6 ne sera pas diffusé sur Netflix.

Plus de deux ans. C’était le moment où les fans devaient attendre Étranger pour voir la sixième saison de la série, considérée comme l’une des meilleures de ces dernières années. Dès ce dimanche 9 mars, une partie des téléspectateurs pourra voir le nouvel épisode, mais il ne sera pas encore disponible pour les followers d’Amérique latine, qui ont suivi les adaptations des romans de Diana Gabaldon à travers Netflix. Pourquoi ne sera-t-il pas sur le service de streaming ?

« Les Fraser s’efforcent de maintenir la paix et de prospérer au sein d’une société qui, comme Claire le sait bien, marche sans le savoir vers la Révolution. Dans ce contexte qui annonce la naissance de la nouvelle nation américaine, Claire et Jamie ont construit une maison ensemble sur Fraser’s Ridge. Maintenant, ils doivent défendre cette maison, établie sur des terres qui leur ont été accordées par la Couronne, non seulement contre les forces extérieures, mais aussi contre les conflits et les conflits croissants dans la communauté dont ils ont la charge. »indique son synopsis officiel.

Sam Heughan et Caitriona Balfe Ils reviendront pour incarner à nouveau Jamie et Claire Fraser, l’un des couples fictifs les plus célébrés par les téléspectateurs. Son showrunner, Matthew B. Roberts, a assuré à la fin de son tournage que Ce sera la livraison la plus courte vue jusqu’à présentla crise sanitaire ayant rendu l’enregistrement difficile. Au total, il n’y aura que huit épisodes, même s’il est à noter que le premier dure 90 minutes..

+Pourquoi Outlander 6 n’est-il pas diffusé sur Netflix ?

Ce n’est pas une nouvelle que le programme a notablement augmenté son audience en Amérique latine avec la transmission en NetflixMais la réalité est que en premier lieu, il a toujours été diffusé à la télévision via la chaîne d’abonnement Fox Premium. Lorsque Disney a racheté la chaîne, la plateforme a été créée ÉTOILE+ comme nouvelle destination pour les titres de ceux qui avaient encore leur distribution, comme dans le cas de Étranger. C’est pourquoi il viendra à ce streaming, mais les mercredis, à partir de ce 9 mars.

+ Est-ce que Outlander 6 arrivera sur Netflix ?

Considérant que cette propriété de Starz il a déjà eu affaire à Fox et Netflix dans le passé, pour le moment il n’y a aucune raison de croire que la série n’arrivera pas sur la plateforme à un moment donné. Bien sûr, nous devons souligner que la logique de son lancement au sein du catalogue de contenu a un délai d’un an après sa fin, donc la sixième saison n’arriverait qu’à la mi-2023.

